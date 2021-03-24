Kia Cerato следующего поколения: без камуфляжа и с новым лого

Kia приступила к съёмкам рекламных материалов для обновлённого K3, который на некоторых рынках, в том числе на российском, известен как Cerato. На фото, опубликованных порталом The KCB, седан показал фронтальную часть.

В ходе рестайлинга модель получила новую головную оптику с двойной полосой дневных ходовых огней, визуально напоминающих решение на новых Genesis. Решётка радиатора теперь не имеет разграничений с фарами: они представлены как бы единым элементом, визуально увеличивающим автомобиль в ширину. Незначительно изменилась конфигурация бампера, сохранившая большие ниши по бокам. На капоте автомобиля появился новый логотип бренда.

Ожидается, что Kia K3 получит новые двигатели, в числе которых 1.5 T-GDi и/или Smartstream G1.6 T-GDi с системой изменения фаз газораспределения CVVD (знаком, например, по новой Sonata). Возможно, что в Южной Корее, на родине бренда, с обновлением K3 обзаведётся GT-версией, которая есть у седана Forte в США.

Премьера нового Kia K3 состоится в ближайшее время, так старт производства запланирован на май.

В России Kia Cerato доступен с атмосферными двигателями мощностью 128 и 150 л.с. по цене от 1 289 900 рублей.