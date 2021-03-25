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Рубрика: В мире

Минздрав Канады поместил на вакцину AstraZeneca предупреждение о тромбозах

Фото: Carlos Osorio/Pool Photo via AP Фото: Carlos Osorio/Pool Photo via AP
Фото: Carlos Osorio/Pool Photo via AP

Минздрав Канады обновил текст инструкции для препарата AstraZeneca и Covishield от коронавируса, говорится на сайте правительства. Теперь она включает в себя информацию о случаях нарушения свертываемости крови после прививки.

Фото: iStock
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Отмечается, что решение принято в результате совместной работы с европейскими регуляторами по анализу имеющихся данных о случаях. Минздрав также подготовил специальное руководство для врачей и получивших прививку, в котором содержится информация о потенциально опасных симптомах, пишет РИА Новости.

В ведомстве также призвали канадцев не избегать вакцинации и пользоваться всеми одобренными в стране вакцинами. Напомним, ранее несколько стран Евросоюза в качестве меры предосторожности приостановили использование вакцины AstraZeneca в связи со случаями развития тромбозов у получивших прививку.

Вакцина, разработанная оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, - безопасная и эффективная, положительный эффект от ее применения перевешивает возможные риски. К такому выводу ранее пришли эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по результатам расследования случаев образования тромбов у людей после проведения прививки.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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