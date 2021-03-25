Минздрав Канады поместил на вакцину AstraZeneca предупреждение о тромбозах

Минздрав Канады обновил текст инструкции для препарата AstraZeneca и Covishield от коронавируса, говорится на сайте правительства. Теперь она включает в себя информацию о случаях нарушения свертываемости крови после прививки.

Отмечается, что решение принято в результате совместной работы с европейскими регуляторами по анализу имеющихся данных о случаях. Минздрав также подготовил специальное руководство для врачей и получивших прививку, в котором содержится информация о потенциально опасных симптомах, пишет РИА Новости.

В ведомстве также призвали канадцев не избегать вакцинации и пользоваться всеми одобренными в стране вакцинами. Напомним, ранее несколько стран Евросоюза в качестве меры предосторожности приостановили использование вакцины AstraZeneca в связи со случаями развития тромбозов у получивших прививку.

Вакцина, разработанная оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, - безопасная и эффективная, положительный эффект от ее применения перевешивает возможные риски. К такому выводу ранее пришли эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по результатам расследования случаев образования тромбов у людей после проведения прививки.