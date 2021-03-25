"В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, первый энергоблок БелАЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ", - уточнили эксперты.

Что же касается дальнейшей программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, то до 5 апреля, сообщали ранее специалисты, на нем планируется провести как испытания реакторной установки в стационарном режиме, так и динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня мощности.

Кстати, как уже сообщал "СОЮЗ", параллельно идет работа и на втором энергоблоке АЭС. Здесь, в частности, завершена загрузка в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок. Всего в активную зону реактора их загружено 163, констатировали участники проекта.

Остается напомнить, что первенец ядерной энергетики РБ с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" в Гродненской области.