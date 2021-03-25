Россияне рассказали о главных проблемах при продаже автомобиля

Российские водители рассказали о главных проблемах, с которыми столкнулись при продаже автомобилей. Наибольшую трудность вызывает оценка машины - 32% опрошенных было сложно понять, насколько указанная цена актуальна рыночной, говорится в исследовании "СберАвто".

Еще 26% респондентов отметили, что потратили слишком много времени на показ авто; 14% переживали, что покупатель может их обмануть, еще 12% не понравилось общаться с незнакомыми людьми. 11% автовладельцев испытывают дискомфорт при оплате наличными, а 5% россиян было сложно разобраться в процессе продажи и документах.

Респонденты также ответили на вопрос о сроках продажи машины. Так, 30% опрошенных потратили на сделку месяц или больше. 19% заключили сделку за две недели, еще 18% успели продать авто за 4-7дней, а 33% россиян удалось продать автомобиль в течение трех дней.

При этом 27% респондентов оказались недовольны сроком продажи автомобиля. Почти треть участников опроса (32%) заявили, что хотели бы продать машину подороже.

Исследование проводилось в марте 2021 года. В опросе приняли участие 1375 человек.