Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.03.2021 07:00
Рубрика: Легковые авто

Россияне рассказали о главных проблемах при продаже автомобиля

Текст: Василий Кошкин
Российские водители рассказали о главных проблемах, с которыми столкнулись при продаже автомобилей. Наибольшую трудность вызывает оценка машины - 32% опрошенных было сложно понять, насколько указанная цена актуальна рыночной, говорится в исследовании "СберАвто".
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Еще 26% респондентов отметили, что потратили слишком много времени на показ авто; 14% переживали, что покупатель может их обмануть, еще 12% не понравилось общаться с незнакомыми людьми. 11% автовладельцев испытывают дискомфорт при оплате наличными, а 5% россиян было сложно разобраться в процессе продажи и документах.

Фото: iStock
Что делать, если ваш автомобиль угнали

Респонденты также ответили на вопрос о сроках продажи машины. Так, 30% опрошенных потратили на сделку месяц или больше. 19% заключили сделку за две недели, еще 18% успели продать авто за 4-7дней, а 33% россиян удалось продать автомобиль в течение трех дней.

При этом 27% респондентов оказались недовольны сроком продажи автомобиля. Почти треть участников опроса (32%) заявили, что хотели бы продать машину подороже.

Исследование проводилось в марте 2021 года. В опросе приняли участие 1375 человек.