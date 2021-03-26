На Non/fiction презентовали книгу "Маршалы Победы. Семейные воспоминания"

Эти беседы с потомками полководцев - Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Ивана Баграмяна, Андрея Ерёменко, Леонида Говорова и трагически погибшего меньше чем за три месяца до окончания войны в возрасте 37 лет генерала армии Ивана Черняховского, которого уже ждали маршальские погоны, - были опубликованы в разные годы в "Российской газете". "Тогда я не предполагала, что из этой серии интервью, за которые я получила журналистскую премию "Искра", когда-нибудь вырастет отдельная книга. И очень этому рада. Собранные под одной обложкой, эти беседы обрели новую жизнь и новое звучание", - поделилась обозреватель "РГ" и правнучка маршала Константина Рокоссовского, состоящая в Фонде памяти полководцев Победы.

Ее собеседники описывают романтические предания семейной истории, рассказывают, где военачальников застала война и как они встретили Победу. "Наталия Ивановна Конева вспоминала, что ее отец после того, как смолкли орудия, вдруг впервые услышал пение птиц - к нему вернулась способность чувствовать природу. Иван Христофорович Баграмян продолжал просыпаться в пять утра, по боевой привычке вызывал к себе оперативного дежурного и требовал доложить обстановку. А обстановка, понятное дело, не менялась, - приводит примеры из книги Ариадна Рокоссовская. - Мой отец говорил мне, что 9 мая Константин Константинович Рокоссовский и члены штаба Второго Белорусского фронта вышли в сад, курили и молчали. Не было ни объятий, ни громкого ликования. И сразу понимаешь, какой путь они прошли, что вынесли на своих плечах, сколько потерь пережили".

А еще из книги можно узнать, как прославленные маршалы воспитывали своих детей и внуков. Дочери Георгия Константиновича Жукова признавали, что он никогда в жизни не повышал на них голос. Впрочем, это было и не нужно. По рассказам Эры Георгиевны, однажды в детстве она расшалилась и бросила под стол котлету. Было достаточно одного выразительного взгляда отца, чтобы девочка немедленно подняла котлету с пола и больше так не делала. А еще старшую дочь Жукова настолько приучили дома к пунктуальности, что даже в юности она приходила на свидания раньше кавалеров. Наталия Ивановна Конева на всю жизнь запомнила, как тяжело заболела корью, и отец, примчавшись с работы, всю ночь носил ее на руках.

Особая тема - письма с фронта. На страницах книги вдруг оживают голоса маршалов Победы. Из монументальных фигур, окруженных ореолом славы, они превращаются в любящих мужей и отцов, а из-под их пера выходят пронзительные и сентиментальные строки. "Мой прадед Константин Рокоссовский в письмах жене и дочери всегда старался их всячески поддержать, создать эффект незримого присутствия. Прабабушку он называл на польский лад Люлю и писал ее имя латинскими буквами, - продолжает Ариадна. - Когда я впервые прочитала фронтовые письма Баграмяна жене, полные нежности и страсти, то была поражена силе этой любви. Внучка Ивана Христофоровича позволила опубликовать одно из них в газете, а потом и в книге, я считаю это огромной журналистской удачей. А дочь маршала Ерёменко дала мне фрагмент стихов, которые ее отец сочинил сразу после Сталинграда. Мы прекрасно понимаем, что он не был поэтом и что их ценность вовсе не в этом. А в том, что эти строки написаны человеком, который только что пережил Сталинградскую битву".

"Из каждой беседы я выносила для себя что-то очень важное, - признает Ариадна Рокоссовская. - Это были искренние, живые разговоры. Каждый раз я волновалась, чтобы при авторизации из текста ничего не убрали. Многих из тех, с кем мне посчастливилось тогда говорить, уже нет в живых".

Заключительная глава книги посвящена знаменитому "маршальскому" дому под номером 3 на улице Грановского (ныне - Романов переулок). "Там прошло мое детство. Там я познакомилась со всеми семьями полководцев. Мы знали, что вот на этом этаже живут Жуковы, на том - Говоровы, - вспоминает Ариадна Рокоссовская. - Я узнала потрясающую историю о том, почему во время войны обитатели дома, оказывается, больше всего любили Александра Михайловича Василевского. Дело в том, что он был начальником Генерального штаба, и у него в квартире стояла спецсвязь. Когда Василевскому предстояло по службе связаться с каким-то военачальником на фронте, он непременно посылал за его семьей, чтобы родные могли перекинуться хотя бы парой слов. Настолько чутким человеком он был".

Наталия Ивановна Конева, дочь маршала Советского Союза И.С. Конева, президент Фонда памяти полководцев Победы:

- Мы живем в эпоху, когда все дальше от нас события Великой Отечественной войны и все меньше их живых свидетелей. Я называю ее эпохой отражений. Они воплощаются в книгах, фильмах, посвященных великой истории, которую пытаются осмыслить уже современные поколения. Книга "Маршалы Победы" ценна тем, что в ней оживают воспоминания близких тех людей, которые творили историю, были ее непосредственными участниками. Это отражения, пропущенные через сердце. В них нет показной красивости и лукавства, они предельно честны. Я знала и любила своего отца и других героев, предстающих на страницах книги. Помню, как маленькой девочкой впервые увидела Константина Константиновича Рокоссовского при весьма драматичных обстоятельствах. Отец подвел меня за руку к человеку, сидевшему на скамейке клинического санатория. Этот человек был уже не молод и очень болен. У него за плечами остались великие события. Папа подвел меня к нему и сказал: "Наташа, это великий человек. Запомни". И я навсегда запомнила его образ. Как запомнила жену Константина Рокоссовского - прелестную женщину, приветливую и невероятно легкую. Уже вдова маршала, на закате своих лет, она сидела на перекладине фонтана у нас в садике на улице Грановского, в простой косынке, и напевала какую-то мелодию. Эта картинка на всю жизнь осталась у меня перед глазами. Эти люди были частью нашей жизни, через них мы прикоснулись к истории и очень счастливы, что смогли рассказать о том, какими запомнили их.

Из письма маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского с фронта жене Юлии Петровне и дочери Ариадне, 27 июля 1941 года:

"Дорогие, милые Lulu и Адуся! Пишу вам письмо за письмом, не будучи уверенным, получите ли вы его. Все меры принял к розыску вас. Неоднократно нападал на след, но, увы, вы опять исчезали. Сейчас как будто окончательно нашел вас. Сколько скитаний и невзгод перенесли вы. Воображаю всю прелесть пережитого вами. Но ничего, вы живы, здоровы, остальное уладится…

Я воюю неплохо, и за меня можете не краснеть. Ваш Костя старый воин, немцев бил не раз и бить их будет до полной над ними победы. По вас скучаю и много о вас думаю. Часто вижу вас во сне. Верю, верю, что вас увижу, прижму к своей груди и крепко-крепко расцелую.

Пишу письмо под пальбу пушек и разрывы бомб. Фашистские воздушные пираты стаями назойливо кружатся над нами. Но мы к ним уже привыкли и чихать на них хотим.

Был в Москве. За двадцать дней первый раз поспал раздетым в постели. Принял холодную ванну - горячей воды не было. Ну вот, мои милые, дорогие, пока все. Надеюсь, что связь установим. До свидания, целую вас бесконечное количество раз, ваш и безумно любящий вас Костя. Живите дружно и оберегайте друг друга".