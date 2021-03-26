Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничение с фильма о Ржеве

Роскомнадзор требует, чтобы Google разрешила просмотр фильма лицам младше 18 лет. Ведомство отмечает, что в фильме "отсутствует запрещенная информация для детей возрастной категории "16+".

"Ограничения доступа к просмотру фильма подростков от 16 до 18 лет лишают их права на изучение героической истории своей страны, подвига советского народа в Великой Отечественной войне", - считают в Роскомнадзоре.

Кроме того, ведомство подчеркивает, что распространение информации на территории Российской Федерации регулируется российским законодательством, и иностранные интернет-сервисы должны неукоснительно соблюдать установленные в нашей стране требования к возрастным ограничениям.

Возрастные ограничения на фильм "Ржев. 500 дней в огне" были наложены 15 марта 2021 года. Тогда компания Google закрыла доступ к фильму для подростков, мотивировав это тем, что "На видео было выставлено ограничение по возрасту из-за содержащихся в нем сцен насилия - изображений мертвых тел", - приводит слова пресс-службы Google РИА Новости. Первое предупреждение от Роскомнадзора Google получил 16 марта.