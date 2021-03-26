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26.03.2021 04:38
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная в центре "Вектор", формирует три линии иммунной защиты. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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"Первая линия защиты формируется антителами, препятствующими взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Вторая линия защиты заключается в антителах, мешающих слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, тем самым не давая вирусу проникнуть в клетку", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В случае проникания вируса в клетку, срабатывает третья линия защиты. Под влиянием антител, распознающих вирусные белки на поверхности зараженной клетки, происходит активация специальных клеток иммунной системы человека, уничтожающих инфицированные клетки.

Ранее специалисты ведомства сообщили, что вакцина "ЭпиВакКорона" признана безопасной для профилактики COVID-19. Это подтвердили результаты клинических исследований среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. При введении двух доз данного препарата выработка антител отмечена у 100 процентов участников исследований. Что касается длительности иммунитета, то, по данным разработчиков вакцины, он будет сохраняться на протяжении года.

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