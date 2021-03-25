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25.03.2021 07:25
Рубрика: Общество

Вакцина ЭпиВакКорона признана безопасной для профилактики COVID-19

Текст: Алексей Дуэль
Результаты клинических исследований среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет подтвердили безопасность и эффективность вакцины ЭпиВакКорона, разработанной специалистами ГНЦ ВБ "Вектор", сообщает Роспотребнадзор.
Фото: Максим Слуцкий/ТАСС Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Журнал "Инфекция и иммунитет" 24 марта опубликовал результаты клинических исследований препарата, подтверждающие ее безопасность и иммунологическую эффективность. Исследование проводилось в два этапа. Первый - открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет. Второй этап - простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет. При введении двух доз вакцины выработка антител отмечена у 100 процентов добровольцев. Титр нейтрализующих антител у всех участников испытаний оказался больше или равен 1:20 через три недели после введения второй дозы.

"По результатам проведенного исследования можно заключить, что вакцина ЭпиВакКорона является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19", - резюмируют в Роспотребнадзоре.

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