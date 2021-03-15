Как работает вторая российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", в чем ее преимущества и особенности, из-за чего критики сомневаются в ее эффективности и почему они ошибаются? На вопросы "Российской газеты" ответила заместитель руководителя ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

"ЭпиВакКорону" зарегистрировали в октябре 2020 года - по результатам первой и второй фазы клинических исследований. Но позже появилась информация, что первая и вторая фаза продолжаются и параллельно идут пострегистрационные испытания. Это используют ваши критики, говоря, что идет широкая вакцинация "недоисследованным" препаратом. Что тут не так?

Татьяна Непомнящих: Здесь все так. Да, мы продолжаем первую и вторую фазу клинических исследований (КИ) и проводим третью и четвертую - пострегистрационные - фазы. Главное, что решение о регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" принималось в строгом соответствии с российским законодательством. В апреле прошлого года на фоне пандемии было принято постановление правительства, которое разрешило в случае угрозы чрезвычайной ситуации регистрировать препараты по упрощенной схеме. В обычной жизни новое лекарство или вакцина проходит многоэтапную проверку, которая занимает несколько лет. Новый порядок разрешил некоторые этапы отчасти совмещать - безусловно, без ущерба для безопасности. Так мы выигрываем время.

Поэтому и мы, и наши коллеги, разработавшие две другие вакцины - "Спутник V" и "КовиВак", - регистрировали их в строгом соответствии с этим порядком. Кстати, и за рубежом регуляторы пошли по тому же пути, только благодаря этому всего за год мир получил уже несколько вакцин против новой инфекции.

Почему испытания продолжаются после регистрации?

Татьяна Непомнящих: Быстрая регистрация нужна, чтобы как можно скорее обеспечить доступ к вакцине. Это и было сделано - на основании предварительного отчета по КИ первой и второй фазы, как только мы убедились в полной безопасности и эффективности препарата. Но мы не перестаем собирать новые данные. Следим за добровольцами, наблюдаем, насколько длительную защиту обеспечивает вакцина - этот этап продлится до лета.

Новый упрощенный порядок регистрации вакцины был нужен, чтобы скорее начать широкую вакцинацию населения

Параллельно запустили третью и четвертую фазы КИ. По сути, это было два исследования. Первое - на группе 60+, там было 150 участников. У пожилых накапливаются проблемы со здоровьем, хронические заболевания, и они наиболее уязвимы для коронавируса. Важно было убедиться, что вакцина хорошо защищает таких людей. 3 марта мы получили разрешение на ее использование у людей старшего возраста.

Во втором исследовании мы проверяем эпидемиологическую эффективность вакцины с участием 3 тысяч добровольцев старше 18 лет.

Специалисты разделяют: иммунологическая эффективность вакцины и эпидемиологическая, а журналисты пишут просто "эффективность", и возникает путаница. В чем разница?

Татьяна Непомнящих: Иммунологическая эффективность проверяется на первой и второй фазе КИ. Речь идет о способности вакцины вызывать иммунный ответ, вырабатывать антитела. В случае с "ЭпиВакКороной" они были у всех участников испытаний.

Эпидемиологическая эффективность показывает, насколько снижается риск заболевания в результате вакцинации.

Татьяна Непомнящих: Проверяется это так: берется большая группа добровольцев, часть из них получает вакцину, часть - плацебо. Они живут обычной жизнью, а через определенное время проверяем, сколько добровольцев заразились в обеих группах. По этим данным и рассчитывается эпидемиологическая эффективность вакцины. Чтобы картина была объективной, исследования проводятся "вслепую" - ни пациенты, ни врачи не знают, кто конкретно получил препарат. Все данные зашифрованы, и расслепление проводится только в самом конце. Сейчас мы в середине процесса, поэтому точный процент эпидэффективности назвать не можем. Предварительные данные ждем в апреле.

"ЭпиВакКорона" стимулирует образование только нужных антител, действуя мягко и не перегружая организм

Получается, участники испытаний, которые получили плацебо, рискуют заразиться, хотя уже есть возможность пойти и сделать прививку?

Татьяна Непомнящих: Да, это серьезная этическая проблема, с ней столкнулись все разработчики вакцин. Ведь ситуация уникальна - новые вакцины исследуются во время эпидемии. ВОЗ тоже поднимает вопрос, этично ли подвергать риску добровольцев, получивших плацебо, когда идет гражданская вакцинация. Возможно, в результате накопленного опыта международные правила исследований поменяют. Но пока все разработчики действуют строго всуществующих рамках. Мы со своей стороны не бросаем своих добровольцев, следим за их самочувствием. А вопрос о "расслеплении" до момента окончания испытаний, чтобы участники понимали, кто из них оказался в группе плацебо, сами мы решить не можем, это прерогатива минздрава.

Как работает вакцина?

Татьяна Непомнящих: Наша вакцина создана на пептидной платформе. Это не первая такая вакцина - несколько лет назад мы зарегистрировали пептидную вакцину "ЭпиВакЭбола" против лихорадки Эбола. Благодаря тому, что у нас была уже отработанная технология, мы смогли быстро сделать и вакцину против COVID-19.

Вакцина содержит три пептида - это маленькие искусственно синтезированные белки, копирующие фрагменты S-белка коронавируса, сорбированные на крупный белок-носитель. Когда в наш организм попадает инфекция, иммунная система вырабатывает самые разные антитела. Но не все из них критически важны для борьбы с вирусом. Так вот, три пептида "ЭпиВакКороны" стимулируют образование только необходимых антител, не нагружая организм выработкой всего пула, который образуется в организме при естественном заражении. Это буквально ювелирный подход к формированию иммунитета. Вакцина обеспечивает три линии защиты. Первая линия - это когда вирус пытается проникнуть в клетку. Здесь в защите участвуют антитела к фрагменту S-белка коронавируса, которым он связывается с клеточным рецептором, чтобы внедриться в клетку. Представьте человека, который берется за ручку на двери, чтобы войти в комнату. Он нажимает на ручку, защелка сработала, и он вошел. Вот и вирус так же "берется" за рецептор клетки. Антитела препятствуют этому, не дают "взяться" за ручку. Но часть вирусов все же эту первую линию преодолевает. Происходит слияние вирусной оболочки с мембраной клетки. Нужна вторая линия защиты. И она у нас есть - это антитела, выработанные на пептид слияния коронавируса. Защелка сработала, но антитела не дают открыть "дверь" широко. Если вирусу удалось проникнуть в клетку, срабатывает третья линия защиты. Вакцина активирует не только гуморальный (антительный) иммунитет, но и клеточный - зараженная клетка уничтожается, вместе с ней гибнут вирусы, и заражение соседних клеток приостанавливается. В этом случае работают особые клетки иммунной системы - В-клетки, которые распознают зараженные клетки, и Т-клетки, которые их ликвидируют, их иногда называют "киллерами".

Чем отличается "ЭпиВакКорона" от других типов вакцин, в чем ее преимущества?

Татьяна Непомнящих: Во-первых, наша вакцина была рассчитана не на то, чтобы вырабатывать много разных антител, а на то, чтобы вырабатывать конкретные нужные антитела. Это снижает нагрузку на иммунную систему. Во-вторых, мы сознательно не брали иммунодоминантные участки вирусных белков - те, которые вызывают бурный иммунный ответ, но и подвержены быстрой эволюции. Мы выбрали консервативные фрагменты вирусного белка. Поэтому вакцина остается активной и против измененных штаммов вируса. Достоинство вакцины - ее высочайшая безопасность. В ней нет живого вируса, она нереактогенна и практически не вызывает аллергических реакций. И еще - она подходит для повторной вакцинации. Кроме того, "ЭпиВакКорону" просто хранить и перевозить - при 2-8 градусах, как в обычном холодильнике. Не все удаленные регионы имеют оборудование, чтобы использовать вакцины, которые требуют хранения при -18 - -20 градусах. А людей прививать нужно везде.

Как вы проверяли, что вакцина работает против мутировавших штаммов?

Татьяна Непомнящих: Есть два способа. С лета прошлого года идет мониторинг генетической изменчивости вируса. Мы следим за циркулирующими штаммами, анализируем изменения в геноме и какие риски они несут. Пока мы видим, что участки вируса, которые мы выбрали для создания вакцины, остаются без изменений.

Второй способ - экспериментальный, с помощью реакции вирус-нейтрализации на культуре клеток. Взяли сыворотку крови людей, привитых "Спутником V" и "ЭпиВакКороной". Этой сывороткой обработали культуры клеток, зараженных британским штаммом. Вирус клетки убивает. Но при добавлении сыворотки содержащиеся в ней антитела нейтрализовали вирус, и клетки остались живыми.

Вы сказали, что создатели вакцины не стремились получить обязательно высокие титры антител. Но в соцсетях обсуждают, что после прививки "ЭпиВакКороной" антитела могут вообще не обнаружиться. В чем тут дело?

Татьяна Непомнящих: Сначала об этом заговорили добровольцы, которые самостоятельно решили проверить, есть ли у них антитела. Мы дали разъяснения: пользоваться нужно конкретной тест-системой, но до сих пор многие сомневаются, видят тут подвох. Ведь тест-система эта также разработана "Вектором" и есть только в определенных лабораториях. Что ж, объясню еще раз, почему не работают тест-системы других производителей. Как я уже сказала, "ЭпиВакКорона" индуцирует антитела точечно, к определенным небольшим участкам S-белка коронавируса, и при этом не обременяет иммунную систему выработкой широкого спектра антител, менее важных для борьбы с болезнью. Это мы учли в своей тест-системе - у нее большая чувствительность, и она "настроена" на выявление как раз "нужных" нам антител. Тест-системы других производителей, а их на рынке представлено достаточно много, эти особенности не учитывают.

Это уникальная особенность "ЭпиВакКороны" или другие вакцины тоже требуют применения определенных тест-систем?

Татьяна Непомнящих: На рынке сейчас множество тест-систем. В основном для того, чтобы определить - болеет сейчас человек COVID-10, или не болеет, или болел недавно. Это качественный ответ - "да" или "нет", и с этим большинство тест-систем успешно справляется. Но с определением поствакционального иммунитета нужна количественная оценка, да еще в динамике. Тесты имеют разную чувствительность, разную специфичность. Поэтому если пользоваться разными тест-системами, то полученные результаты сопоставлятьтнельзя. Поэтому не только мы рекомендуем проверять поствакцинальный иммунитет нашей тест-системой. Многие компании делают то же самое. Например, Moderna объявила о партнерстве с Roche, чтобы в исследованиях ее мРНК-вакцины использовались именно тесты Roche.

Все же каким в случае с "ЭпиВакКороной" должен быть уровень антител, чтобы сказать уверенно: да, я защищен?

Татьяна Непомнящих: Конечно, он не должен быть нулевым. Если уровень антител ноль, наверное, что-то пошло не так. Может, у человека на момент прививки были проблемы со здоровьем или просто переутомление. Или у него приобретенный или постоянный иммунодефицит. У пожилых иммунный ответ формируется дольше, чем у молодых, и уровень антител у них, как правило, ниже. Но что касается конкретных цифр, их я вам назвать не могу. Надо немного потерпеть - закончить расширенные пострегистрационные исследования хотя бы до стадии предварительного отчета. До этого давать четкие цифры просто некорректно.

Была информация, что "ЭпиВакКорона" будет защищать в течение года. Откуда такая уверенность?

Татьяна Непомнящих: У нас есть все предпосылки для такого предположения, но как ученые мы не можем утверждать, что будет, пока не пройдет этот год после прививки. Но наши обезьянки, которых укололи прошлой весной, живы, здоровы и веселы, периодически сдают кровь, и антитела у них сохраняются. Также в течение 270 дней мы будем наблюдать за добровольцами первой, второй фазы, чтобы окончательно понять - сохраняется ли у них иммунитет и как долго.

Когда можно ждать публикации об испытаниях "ЭпиВакКороны" в научной прессе? И будет ли "Вектор" регистрировать ее в ЕС, других странах - это интересно в связи с перспективой введения "зеленых" паспортов?

Татьяна Непомнящих: Что касается публикации в рецензируемом медицинском издании - ожидаем в ближайшее время, статья сдана в печать. Что касается международного признания вакцины, для нас это важно, и мы не отрицаем такой возможности.

Кстати

Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству привитых, сообщили вчера в РФПИ. Обе дозы вакцины от коронавируса "Спутник V" уже получили 3,5 млн россиян.

При сравнении темпов прививочной кампании в разных странах корректнее сравнивать не общее количество инъекций, а число людей, прошедших полный курс вакцинации. В Великобритании, например, было решено увеличить с трех недель до трех месяцев промежуток между введением первой и второй доз, что позволило расширить круг прививающихся. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что прививки "Спутником V" сделали уже 7 млн человек, не уточнив, идет ли речь об одной дозе или о полном курсе.

Вакцина "Спутник V" может выпускаться на площадках ряда фармкомпаний в Европе. РФПИ сообщил, что достиг соглашений с рядом компаний Италии, Испании, Франции и Германии о запуске производства российской вакцины на европейских площадках и ведет переговоры еще с целым рядом производителей. Поставлена цель увеличить объемы производства в ЕС, что позволит начать активные поставки "Спутника V" на единый европейский рынок, где сохраняется дефицит вакцинных препаратов. Выполнение этого проекта может начаться после получения одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA).