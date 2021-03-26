Седан Aurus начнут поставлять первым частным заказчикам в мае

Российская компания Aurus начнет поставки первых серийных седанов Senat в мае 2021 года. Марка объяснила, что сейчас принимает предварительные заказы на машины.

"В настоящее время уже принимаются предварительные заказы на Aurus Senat, осуществить заказ на автомобиль можно через отдел продаж Aurus. Клиенты смогут получить автомобили первой серийной партии уже в мае этого года", - об этом пресс-служба компании сообщила в комментариях к своей записи в Instagram.

Напомним, что Senat оснащается гибридной системой, в состав которой входят 598-сильный 4,4-литровый бензиновый V8, 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и электромотор. Привод - полный.

Четырехдверка оборудована независимой двухрычажной передней и многорычажной задней подвеской, а также активными телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Дорожный просвет составляет 200 мм.

Цена Aurus Senat в базовой комплектации составит 18 млн рублей. При этом автомобили из первой серийной партии будут стоить 22 млн рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что разработан электрический мотоцикл Aurus.