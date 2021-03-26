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26.03.2021 17:01
Рубрика: Российский автопром

Седан Aurus начнут поставлять первым частным заказчикам в мае

Текст: Юрий Зубко

Российская компания Aurus начнет поставки первых серийных седанов Senat в мае 2021 года. Марка объяснила, что сейчас принимает предварительные заказы на машины.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Удлиненный седан Aurus будет сертифицирован в ближайшее время

"В настоящее время уже принимаются предварительные заказы на Aurus Senat, осуществить заказ на автомобиль можно через отдел продаж Aurus. Клиенты смогут получить автомобили первой серийной партии уже в мае этого года", - об этом пресс-служба компании сообщила в комментариях к своей записи в Instagram.

Напомним, что Senat оснащается гибридной системой, в состав которой входят 598-сильный 4,4-литровый бензиновый V8, 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и электромотор. Привод - полный.

Четырехдверка оборудована независимой двухрычажной передней и многорычажной задней подвеской, а также активными телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Дорожный просвет составляет 200 мм.

Цена Aurus Senat в базовой комплектации составит 18 млн рублей. При этом автомобили из первой серийной партии будут стоить 22 млн рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что разработан электрический мотоцикл Aurus.

#Кортеж