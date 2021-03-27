В Калининградской области начали поднимать из воды упавший вертолет Ка-32

В Калининградской области вертолет Ка-32 после крушения поднимут из воды. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ.

На место происшествия прибыла следственная группа совместно с сотрудниками МЧС России по Калининградской области и специалистами в области авиации Министерства обороны РФ.

Накануне представители следствия назвали две основные версии аварии - это нарушение техники безопасности и чрезвычайное происшествие, не зависящее от экипажа.

Вертолет МЧС, вылетевший из аэропорта Храброво в плановый тренировочный полет, упал вечером 25 марта 2021 года в Куршский залив в районе Полесска. На борту находились три члена экипажа. По данным МЧС, один из них погиб, один госпитализирован, командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается. Возбуждено уголовное дело.