В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД

С апреля в России вырастут социальные пенсии и детские пособия, а также изменится процедура сдачи экзамена на водительские права. Подробнее об этих и других нововведениях - в материале "Российской газеты".

Социальные пенсии вырастут

С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 3,4%. По действующему закону их индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Размер индексации в 2021 году определен как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). Средний размер выплат вырастет до 10 183 рублей.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью, потерявшим кормильца, а также бывшим госслужащим и ряду других категорий.

Пособия на детей от 3 до 7 лет увеличат

С 1 апреля можно подать заявление на увеличенную ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь ее размер будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, а не фиксированные 50%, как это было ранее.

Правила расчета нуждаемости семьи при этом меняются. Впервые при расчете среднедушевого дохода будут учитывать старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении, и не засчитают выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Кроме того, вводится правило "нулевого дохода". Должны быть объективные причины того, что бюджет семьи не пополнялся на протяжении 12 месяцев, иначе в пособии откажут.

Помимо среднедушевого дохода будет учитываться имущество семьи: квартиры, машины, земельные участки, гаражи, дачи и вклады. В Минтруде обратили внимание, что единственное жилье не лишит ее мер господдержки. Но если у семьи, например, две-три квартиры, то право на получение пособия сохранится, если их общая площадь не превышает 24 кв. м на одного члена семьи.

У получателей выплаты может быть несколько видов имущества: то есть, квартира, дом, дача, гараж, автомобиль и трактор одновременно.

"Автоматическое" продление субсидий на оплату жилья отменят

С апреля прекращает действовать упрощенный порядок продления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, который был введен из-за пандемии коронавируса. Теперь гражданам вновь необходимо предоставлять все положенные документы каждые шесть месяцев.

Кроме того, тем, кому субсидии были "автоматически" продлены в пандемию, при очередной подаче документов будет сделан перерасчет. Если расчеты по справкам о доходах семьи покажут, что субсидия должна была быть больше фактически выплаченных средств, получателю начислят недостающую сумму. Если же окажется, что субсидия должна была быть меньше, то в случае ее продления в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года, переплату придется вернуть. По субсидии, продленной с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, возвращать излишки не нужно.

В январе был упрощен порядок оформления субсидий. Претендентам на эти выплаты не нужно предоставлять документы о наличии или отсутствии задолженности за ЖКУ.

Рассчитывать на субсидии могут те, кто тратит на оплату жилья больше 22% своего дохода. Во многих регионах "порог" этих трат значительно ниже.

Правила сдачи экзаменов в ГИБДД изменят

1 апреля вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права.

Главное новшество - отмена экзамена по проверке навыков управления ("площадка"). Упражнения с площадки включены в практический экзамен.

В регламенте по приему экзаменов прописано, что проверять навыки кандидатов можно на улицах с малоинтенсивным движением, в тупиках, за пределами жилой застройки. Маршрут движения будет выбирать сам экзаменатор, потенциальному водителю назовут только район и улицы, на которых ему предстоит ехать.

За ошибки, как и прежде, будут начисляться штрафные баллы: от одного до трех в зависимости от опасности ошибки. Набравший 5 баллов получит оценку "не сдал". В некоторых случаях экзамен будет остановлен сразу: например, кандидат в водители не пристегнулся или использовал телефон за рулем.

Весь экзамен будет проводиться под видеозапись, которая потом будет храниться год.

Заморозку цен на сахар и подсолнечное масло могут продлить

Соглашения по предельным ценам на сахар и подсолнечное масло действуют до 1 апреля. Но кабмин на прошлой неделе поручил Федеральной антимонопольной службе, Минпромторгу и Минсельхозу проработать возможность их продления: по сахару - до 1 июня, по маслу - до 1 октября.

Это позволит сохранить розничные цены на приемлемом для населения уровне. Сейчас в соглашениях зафиксирована оптовая цена на сахар не более 36 рублей за кг, розничная - 46 рублей за кг, подсолнечное масло - 95 и 110 рублей за литр соответственно.

Одновременно с заморозкой цен для бизнеса предусмотрят меры поддержки. Производителям сахара, поставляющим товар в розницу, предлагается с 1 апреля субсидировать производство в течение полугода из расчета 5 рублей на кг. Для производителей масла планируется предусмотреть субсидии на шесть месяцев - будут возмещаться затраты на производство и реализацию бутилированной продукции.

Производителям масла компенсируют часть расходов

С 1 апреля возобновляется компенсация части затрат при поставках сырого подсолнечного масла, но не всего, а только в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее.

Возмещать часть транспортных затрат аграриям, работающим на экспорт, федеральные власти стали еще в 2017 году. Компенсируют расходы для большого перечня продовольственных товаров. Возвращают до половины фактических затрат, но не более половины стоимости перевезенной сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Однако на часть продовольствия - сахара, картофеля, гречихи, подсолнечного масла и зерна - компенсация была приостановлена. Эти товары серьезно подорожали на внутреннем рынке.

Продажу смартфонов без российского ПО запретят

С 1 апреля 2021 года вводится запрет на продажу гаджетов без заранее установленных на них отечественных программ. Это коснется смартфонов, компьютеров, планшетов и Smart TV.

Предлагается три способа предустановки - загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке устройства.

Программы для предустановки определены перечнем, который составило министерство. Туда вошли 16 приложений для смартфонов и планшетов, одна программа для компьютеров ("Мой офис") и 11 приложений для Smart TV.

Предустановка ПО - часть стратегии, направленной на импортозамещение. Это создаст более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами, считают в Минцифры.

С 1 июля за отсутствие предустановки российского ПО введут штрафы: 30-50 тыс. рублей для должностных лиц и 50-200 тыс. рублей для юрлиц.

Временный порядок оформления больничных для людей старше 65 лет отменят

С 1 апреля отменяется обязательный перевод на дистанционную работу россиян старше 65 лет. При этом работодатели должны следить за ситуацией с распространением COVID-19 и вводить "удаленку" в случае вспышек заболеваемости.

Одновременно упраздняются временные правила оформления листков нетрудоспособности и выплаты больничных пособий лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденные правительством 1 апреля 2020 года. Этот документ устанавливал для пожилых людей оплачиваемый период нахождения на карантине. Электронные больничные листы оформлялись дистанционно на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляли в Фонд социального страхования.

Требования к медосмотрам для некоторых категорий работников изменят

С 1 апреля вступает в силу обновленный перечень вредных и опасных производственных факторов. В минтруде считают, что это упростит порядок прохождения медосмотров для некоторых категорий работников, занятых на предприятиях с вредными и опасными условиями труда.

Так, например, на него теперь не будут направлять бухгалтеров, IT-специалистов, инженерно-технических работников предприятий. Он останется обязательным только для тех, кто непосредственно сталкиваются с опасными производственными факторами.

А в организациях, деятельность которых связана с аэрозолями фиброгенного действия, опасными химическими веществами, а также канцерогенами любой природы, медосмотры должны будут проходить все сотрудники. Речь идет, в частности, о работниках больниц.

По новым правилам, сотрудник при трудоустройстве должен получить от работодателя направление на медосмотр и предоставить его в поликлинике вместе со СНИЛС, паспортом и полисом ОМС или ДМС.

Согласно Трудовому кодексу, работника, который не прошел медосмотр, работодатель обязан отстранить от работы. Если это случилось по вине работодателя, то заработок за сотрудником сохраняется.

Профессиональные заболевания будут предотвращать

С 1 апреля запускается пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний, который продлится до конца года. Первыми его участниками станут работники железнодорожного и авиационного транспорта.

В рамках проекта, работников, у которых есть предпосылки к возникновению профзаболевания, будут направлять на профилактическое лечение в центры реабилитации Фонда социального страхования. Его продолжительность составит 18 дней.

Как пояснили в минтруде, проект направлен на совершенствование системы обязательного социального страхования, а также сохранение здоровья работников и продление их трудовой жизни.

Появится минимальная цена на сигареты

С 1 апреля табачная продукция не может стоить в магазинах дешевле 107,78 рубля, а с 2022 года - 111,98 рубля. С помощью минимальной цены власти намерены бороться с нелегальной продукцией.

Цена рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Поскольку акцизы на табачную продукцию в 2021 году выросли на 20%, в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей.

Начинается эксперимент по маркировке пива

Эксперимент по маркировке пива, напитков на его основе и других слабоалкогольных напитков в России стартует 1 апреля и продлится по 31 августа 2022 года.

Это позволит избавиться от нелегального, некачественного пива. По оценке Минпромторга, его доля составляет от 5 до 12%, а бюджет теряет от этого до 22 млрд рублей в год. В отличие от другого алкоголя, сейчас ЕГАИС в розничной торговле не распространяется на пиво, спецмарками пиво не маркируется.

Независимые эксперты считают, что маркировка не приведет к заметному подорожанию пива. Одна марка на каждую единицу продукции обойдется пивоварам в 50 копеек.

Вводится добровольная маркировка ювелирных изделий

Государственная информационная система маркировки ювелирных изделий (ГИИС ДМДК) расширит функционал - с 1 апреля 2021 года ювелиры могут на добровольной основе наносить на изделия двухмерных штрих-код.

Регистрация всех операций с изделиями в ГИИС ДМДК станет обязательной с 1 марта 2022 года. Еще через год производители будут обязаны обеспечить физическую маркировку товаров QR-кодами, которые наносятся лазером на металлическую часть украшения рядом с клеймом.

Полностью продажа изделий без маркировки будет запрещена с 2024 года.

Производители будут отвечать за маркировку товаров

С 1 апреля участники оборота товаров легкой промышленности, парфюмерии, шин и покрышек будут нести ответственность за достоверность представляемых в систему "Честный ЗНАК" сведений. Маркировка этих товаров стала обязательной в конце 2020 - начале 2021 годов.

В конце 2020 года бизнесу была дана отсрочка на привлечение к ответственности за недостоверные сведения в систему. В апреле эти послабления отменяются.

"В систему должны поступать только корректные сведения об обороте товаров. В случае наличия в системе недостоверных сведений участник оборота может быть привлечен к ответственности контрольно-надзорными органами", - пояснили в пресс-службе Минпромторга.

Некоторые ломбарды потеряют право выдавать займы

С 10 апреля клиентам ломбардов нужно обязательно проверить их статус в реестре Банка России.

В файле с реестром будут выделены ломбарды, прошедшие процедуру допуска на рынок, сообщили "РГ" в Банке России. Остальные переходят в ограниченный режим работы: они потеряют право заключать и продлевать договоры займов, а если так и не подадут документы по новым правилам, то через 90 дней (то есть после 9 июля) утратят статус ломбарда.

На 25 марта в реестре числились 3077 ломбарда, на включение в него по новым правилам подали документы 1924 ломбарда, 591 из них уже получили одобрение регулятора. Документы принимаются с 11 января, реформа призвана сделать рынок ломбардов более прозрачным и безопасным.