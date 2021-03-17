Новое в детских выплатах

Сумма выплаты на детей от 3 до 7 лет в зависимости от достатка семьи составит от половины до одного прожиточного минимума, установленного в регионе.

Как пояснили в минтруде, размер пособия теперь будет дифференцирован. По-прежнему выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума будут назначать семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Если этого не хватит, чтобы вывести нуждающуюся семью из бедности, выплату увеличат до 75% и даже до 100% регионального прожиточного минимума.

Таким образом, для жителей Сахалина, например, ее предельная сумма составит 17,3 тыс. рублей, для москвичей - 15,6 тыс., а для жителей Саратовской области - 10,2 тыс. рублей.

Впервые при расчете среднедушевого дохода семьи будут учитывать старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении, а выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами, теперь не считаются.

Помимо среднедушевого дохода учтут имущество семьи, сведения о котором есть у государства: квартиры, машины, земельные участки, гаражи, дачи и вклады. Однако единственное жилье, будь то квартира или дом на семью, не лишит ее мер господдержки. Но если у семьи две-три квартиры, то право на получение пособия сохранится, если их общая площадь не превышает 24 кв. м на одного члена семьи. В минтруде уточнили, что у получателей выплаты может быть несколько видов имущества, оцениваться материальное положение семьи будет комплексно.

Впервые вводится правило "нулевого дохода". Должны быть объективные причины того, что бюджет семьи не пополнялся на протяжении 12 месяцев, иначе в пособии ей откажут. Нулевой доход считается оправданным, если единственный родитель ухаживал за ребенком в возрасте до 3 лет или ребенком-инвалидом, лечился, учился по очной форме обучения.

При назначении выплаты на детей от 3 до 7 лет учтут имущество семьи

По новым правилам пособие начнет выплачиваться с 1 апреля, но будет рассчитываться с 1 января. При назначении его в новом размере увеличенная выплата будет начислена с начала года, если в это время ребенку уже было 3 года, но еще не исполнилось 8 лет. Поскольку пособие назначается на один год, то все выплаты, за которыми россияне обратились ранее, будут начисляться по старым правилам до истечения своего срока: назначенная выплата в конце декабря 2020 года будет приходить до декабря 2021 года в прежнем размере, если семья сама не попросит пересмотреть сумму.

Никаких документов, кроме заявления, для назначения выплаты не потребуется.