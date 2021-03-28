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DC запустит киновселенную, сосредоточенную вокруг супергероев-негров

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    28.03.2021, 16:02
Текст:   Богдан Бобров

Несмотря на устанавливаемые рекорды, "Лига справедливости" Зака Снайдера, как неоднократно сообщалось ранее, не получит дальнейшего развития.

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
Зак Снайдер обиженно пожаловался на студию Warner Bros.

Вместо этого Warner Bros. и DC планируют запустить новую киновселенную, основное внимание в которой будет уделено чернокожим супергероям.

Как пишет The Hollywood Reporter, в производство уже запущена экранизация серии комиксов "Статик", которая заложит ее основание. Титульный главный герой - афроамериканский студент-гений по имени Вирджил Хоукинс. В результате несчастного случая он был облит химикатами, после чего получил способность управлять электричеством.

Продюсерами к проекту приставлены Реджинальд Хадлин ("Джанго освобожденный", "Маршалл") и Майкл Б. Джордан, которому прочат стать первый черным Суперменом.

Сценарий доверили написать Рэнди Маккиннону, ранее работавшему над драмой "Безопасность" для Disney.

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