Genesis G80 и GV80. Испытание Байкалом

Премиум-бренд Genesis привез в Россию третье поколение бизнес-седана G80 и первый кроссовер марки GV80. Мы отправились на озеро Байкал, чтобы поближе познакомиться с новинками, которые призваны упрочить позиции бренда в нашей стране.

Как снаружи

Над экстерьером GV80 трудились дизайн-студии Genesis в Южной Корее, США и Германии под чутким руководством Люка Донкервольке (он раньше отвечал за внешний облик Audi и Volkswagen).

Сразу бросается в глаза решетка радиатора, которая напоминает гриль. Именно она является одним из отличительных стилистических элементов новых автомобилей бренда. Как, впрочем, и разделенная надвое по горизонтали оптика. Дальше эти линии повторяются на крыльях и продолжаются в задних фонарях, состоящих из четырех элементов.

Ну и со своей главной задачи дизайнеры справились - GV80 трудно перепутать с каким-то другим кроссовером. Эффектная внешность позволяет безошибочно идентифицировать модель в дорожном потоке.

Автомобиль можно приобрести как в пяти-, так и в семиместном исполнении. Габариты GV80 - длина 4 945 мм, ширина - 1 975 мм, высота - 1 715 мм, колесная база - 2 995 мм.

Фото: Пресс-служба Genesis

Что касается G80, то и бизнес-седан примерил новый фирменный стиль корейской марки. Кроме сдвоенных полосок фар и задних фонарей автомобиль выделяет стремительный силуэт с длинным капотом.

Новая платформа, на которой построены и GV80, и G80, никаким образом не сказалась на колесной базе седана - те же 3 010 мм. В длину автомобиль прибавил всего 5 мм, но зато в ширину раздался на целых 35 мм - до 1 925 мм. Благодаря линии крыши, характерной для фастбеков, уменьшилась высота - до 1 465 мм (-25 мм).

Новый седан Genesis стал на 110 кг легче и построен на заднеприводной платформе третьего поколения, отличающейся более низким центром тяжести (впрочем, в России предлагаются только полноприводные автомобили).

Как внутри

Genesis GV80 Фото: Пресс-служба Genesis

Архитектура интерьера вседорожника основана на прямых линиях и плавных изгибах, которые призваны создавать ощущение простора. И здесь действительно очень много места. Но и ничуть не меньше - уюта и качественных материалов.

Большая часть вставок в салоне GV80 - настоящее дерево или алюминий. Везде нежная кожа, замша и минимум пластика. Плюс корейцам удалось найти баланс: достаточно как физических клавиш, так и новомодных сенсоров. Вообще усевшись в очень удобное водительское кресло и оказавшись в таком приятном интерьере и выходить никуда не хочется. Хочется ехать, ехать и ехать…

Genesis GV80. Фото: Пресс-служба Genesis

Автомобиль оснащен информационно-развлекательным комплексом с дисплеем 14.5 дюйма с навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. И это уже базовое оснащение. Графика экрана мультимедиа на высоком уровне - не придерешься. Но есть и минус - на ходу попасть в иконки навигации получается не с первого раза. Да, есть специальная шайба, но ты постоянно ее путаешь с вращающимся селектором коробки передач (здесь нет традиционного рычага выбора режима движения). И за два дня к этому до конца привыкнуть так и не удалось.

Genesis GV80 Фото: Пресс-служба Genesis

Диагональ трехмерной приборки составляет 12,3 дюйма. Ее главная "фишка" - эффект объемного изображения. Дизайн шкал меняется в зависимости от выбранного режима движения. Если включить поворотник, то на экран выводится картинка с камер в корпусах зеркал заднего вида. Очень удобная штука, но мы ее видели уже на G90, потом она перекочевала и на некоторые другие модели корейского концерна.

Genesis GV80. Фото: Пресс-служба Genesis

Комфорт на втором ряду также выше всяких похвал: предусмотрена собственная зона климата, вентиляция сидений. При этом подогрев есть даже для центральной части дивана. И у сидений широкой диапазон регулировок: они двигаются вперед-назад, меняется наклон подушки, а спинка откидывается. К тому же, места вагон и маленькая тележка.

Genesis GV80 Фото: Пресс-служба Genesis

Корейцы не поскупились на самые продвинутые технологии. Полностью приводить этот внушительный список смысла никакого нет, но о самых примечательных сказать все-таки стоит. Например, и кроссовер, и седан оснащены встроенным видеорегистратором, который записывает картинку как с передней камеры, так и с задней. Есть адаптивный круиз-контроль с функцией, изучающий стиль езды водителя. Ну и вишенка на торте - система автоматической парковки. Вышел из машины, нажал на кнопку на ключе - автомобиль сам припарковался. Пока это, конечно, больше игрушка, которой можно впечатлить публику, чем полезный девайс. Но все же.

Фото: Пресс-служба Genesis

Что касается интерьера G80, то отличить его от салона GV80 не так и просто. Главное - разные "баранки", блок климат-контроля выдается из панели отдельным элементом, а декоративная планка под дефлекторами вентиляции имеет более явную складку. В остальном - все то же самое.

Фото: Пресс-служба Genesis

Как и у кроссовера, здесь много места как спереди, так и сзади. Но признаемся сразу, что на втором ряду чувствуешь себя гораздо уютнее (особенно если отодвинуть переднее сиденье справа на максимум). У пассажиров есть собственная мультимедийная система с двумя 9,2-дюймовыми экранами, которые могут выводить независимые изображения.

Фото: Пресс-служба Genesis

Управлять этим богатством можно с помощью сенсорной шайбы. Среди опций есть однозонный климат, беспроводная зарядка для смартфонов, обогрев и вентиляция сидений, USB-разъем, выходы для наушников. В общем, в дороге будет чем заняться.

Как едут

Genesis GV80. Фото: Пресс-служба Genesis

Знакомиться с машинами мы поехали в место, которое многие автомобильные компании облюбовали в этом году. Байкал зимой - это просто потрясающая красота: кристально чистый лед, который можно встретить только здесь. Озеро замерзает целиком, кроме небольшого участка в 15-20 км у истока вытекающей из Байкала реки Ангары. В марте лед уже начинает подтаивать и возникают торосы - нагромождения обломков льда, надвинутых друг на друга под действием ветров. В нашу задачу входило доехать до центра озера, проверив в деле GV80.

Genesis GV80. Фото: Пресс-служба Genesis

Передвигаясь по Байкалу, нужно помнить о нескольких правилах. Во-первых, ни в коем случае нельзя пристегиваться ремнем безопасности. Это делается для того, чтобы в случае провала под лед можно было как можно быстрее покинуть автомобиль. Во-вторых, также нельзя подъезжать очень близко друг к другу (ход лед и не меньше метра, лучше не рисковать, ведь мы едем на тяжелых кроссоверах).

Приходится держаться от впередиидущей машины на 30-50 метров позади. К тому же, такой интервал нужен еще и для того, чтобы инструкторы могли вытащить застрявшие в снегу машины. Правда, "засадить" GV80 нужно еще и постараться. Один раз, впрочем, все-таки удалось, проехав не как обычно - по накатанной колее, а через снежную целину. Кроссовер плотно сел на брюхо, пришлось использовать "техничку" в лице Santa Fe, чтобы вытащить машину из плена с помощью троса.

Вообще сама езда по зимнему Байкала - на любителя. Наш тестовый GV80 был обут в нешипованную резину, которая на голом льду вообще никак не помогала (чего не скажешь о системе стабилизации, которая небольшие ошибки тут же исправляла). Да, со снежными перемётами ситуация другая - шины уверенно цеплялись за поверхность, но бесконечная тряска к концу поездки уже надоедает.

Genesis GV80. Фото: Пресс-служба Genesis

А вот на обычных дорогах за рулем GV80 нужно проехать не одну сотню километров, чтобы устать. Удалось познакомиться с дизельной версией модели: речь идет о рядном шестицилиндровом моторе 3.0 литра, выдающим 249 сил (588 Нм). В паре с ним работает восьмиступенчатый "автомат". Кстати, корейцы рассчитывают, что именно автомобили на тяжелом топливе будут в почете у россиян. И надо сказать, для этого есть все основания.

Судите сами: мы привыкли, что даже самый современный дизель слышно в салоне, а вот внутри GV80 тишина. И даже во время активных обгонов покой водителя и пассажиров кроссовера ничем не будет нарушен. Второе: это, конечно, тяга, 588 Нм - это внушительная цифра. Мотор не только очень хорош с самых низов, но и экономичен: 13 литров на "сотню" - это неплохой результат для трехтонного SUV, водитель которого ни в чем себе не отказывает.

Обратная связь достаточно прозрачна, чтобы весьма активно проходить повороты. Другое дело, что сам GV80 не располагает к спортивному вождению: дизель к верхам сникает, да и сама атмосфера в салоне не наталкивает на мысли, что нужно устраивать гонки. Все-таки этот "кореец" предназначен для того, чтобы в расслабленной обстановке и с максимум комфортно добраться из одной точки в другую.

Genesis GV80 Фото: Пресс-служба Genesis

Что еще? Подвеска. За время поездки по Иркутской области попадались разные дороги: как идеально ровные, так и те, где одна заплатка была на другой. И надо сказать, что к российским условиям кроссовер очень неплохо подготовлен: неприятно было лишь при проезде действительно глубоких выбоин.

Коллеги, которым удалось проехать не только за рулем, но и сзади, рассказывали, что там прилично трясет. Но я, к сожалению, опровергнуть или подтвердить это суждение не могу - всю поездку в GV80 находился один, поэтому до заднего ряда так и не добрался.

Фото: Пресс-служба Genesis

На второй день удалось поездить на G80 с мотором 2.5 литра, который специально для России "задушили" до 249 л.с. (на других рынках его мощность 305 сил). Не сказать, что с этим двигателем седан уже очень быстр (разгон до "сотни" за 6,5 сек), но его вполне хватает для уверенных обгонов на трассе. Нажал на газ - и уехал. Есть еще и режим "Спорт", но как это обычно и бывает, он лишь делает автомобиль чуть жестче и громче. Большого смысла в нем нет.

Смена передач в 8-ступенчатом "автомате" происходит быстро и практически незаметно. Автомобиль неплохо реагирует на действия водителя, но активная езда ему явно не по душе. Электроника постоянно затягивает ремни безопасности и перестраховывается в обычных ситуациях.

Фото: Пресс-служба Genesis

Как и в случае с GV80, в седане также все подчинено главной задаче - комфорту. Подвеска отлично справляется с работой по разглаживанию дороги, а аэродинамические шумы едва проникают в салон, в котором царит спокойствие и уют. По идее одним из главных конкурентов G80 должна стать пятерка BMW, но, поездив на "корейце", можно смело утверждать, что эти машины абсолютно разные. "Немец" заточен на драйв, удовольствие от вождения, на G80 же гораздо приятнее ездить сзади.

Что в итоге

Фото: Пресс-служба Genesis

G80 представлен в России в пяти комплектациях. Цена с 2,5-литровым двигателем в комплектации Business составляет 3 500 000 рублей. За наиболее оснащенную версию Elite с этим же мотором надо будет отдать 4 900 000 рублей.

Автомобиль с 3,5-литровым 379-сильным мотором доступен в двух комплектациях Luxury и Elite по цене 5 000 000 и 5 500 000 соответственно. Для комплектаций Advance, Premium и Luxury также доступны опциональные пакеты.

Моторная гамма кроссовера включает идентичные с G80 бензиновые двигатели, а также вышеупомянутый 249-сильный турбодизель.

Genesis GV80 Фото: Пресс-служба Genesis

У GV80 пять различных комплектациях с девятью дополнительными опциональными пакетами. Цена версии Prestige, которая доступна только с 2,5-литровым бензиновым турбо-двигателем, составляет 4 050 000 рублей. Комплектацию Executive, которая оснащается как 2,5-литровым бензиновым турбо-двигателем (цена 4 300 000 рублей), так и 3-литровым турбодизелем (4 600 000 рублей), дополняют отделка алюминием с текстурой G-Matrix и сидения из натуральной кожи, беспроводная зарядка для смартфона в передней консоли и другие функции.

В версии Premium кроссовер сочетается с любым из трех доступных двигателей. Ее цена с 2,5-литровым силовым агрегатом составляет 4 600 000 рублей, с 3-литровым дизелем - 4 900 000 рублей, с 3,5-литровым силовым агрегатом мощностью 379 л.с. - 5 300 000 рублей. GV80 в максимальной комплектации Elite можно приобрести только с бензиновым 3,5-литровым двигателем и дизелем по цене 6 000 000 рублей и 6 400 000 рублей соответственно.

Выход новых моделей премиум-бренда, конечно, не заставит капитулировать большую немецкую тройку, у которых продажи на совсем другом уровне, но какую-то часть молодой аудитории корейцам все равно удастся к себе перетащить. Ведь Genesis удалось главное - сделать качественный продукт.