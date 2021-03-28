Мельниченко отправил в отставку пензенское правительство

Первым указом врио главы региона Олег Мельниченко объявил об отставке правительства Пензенской области.

Соответствующий документ был опубликован в воскресенье на официальном сайте, а подписан накануне сразу после его представления в новой должности. Указ вступает в силу со дня подписания.

"Объявить об отставке правительства Пензенской области. Поручить правительству Пензенской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава", - говорится в документе.

О новых назначениях пока не сообщается.

В понедельник Олег Мельниченко проведет первое оперативное совещание с правительством, где все министры, зампреды и председатель работают с приставкой врио.

В качестве оперативных задач ранее Олег Мельниченко назвал борьбу с коронавирусом, реализацию нацпроектов на территории региона, антипаводковые мероприятия, проведение посевной кампании и окончательное решение проблемы обманутых дольщиков.

- 2021 год - это год, когда у нас достаточно серьезный объем капитального строительства, ремонта учреждений, поставки оборудования для медицинских учреждений. Мы должны все это сделать согласно графику, без сбоев, нарушений при организации торгов, чтобы не было никаких претензий со стороны контролирующих и правоохранительных органов, - отметил Олег Мельниченко во время представления в Заксобрании Пензенской области.

Напомним, Олег Мельниченко указом президента назначен врио главы региона 26 марта после задержания и ареста предыдущего губернатора Ивана Белозерцева. Он находится в следственном изоляторе Москвы до конца мая. В отношении него расследуется уголовное дело о получении взятки в 31 миллион рублей.