С именем Циолковского: 30 лет назад родилась Российская академия космонавтики

Творцы советского триумфа в космосе теперь известны по именам, кадрам рассекреченной кинохроники и академическим биографиям. Королев и Тихонравов, Воскресенский и Глушко, Исаев и Бармин, Уткин, Мишин, Раушенбах… Главное дело своей жизни ракетно-космические академики сделали задолго до того, как открыли их фамилии, а в нашей стране была учреждена Российская академия космонавтики.

- С момента регистрации в марте 1991 года она носит имя Циолковского и главным делом считает развитие космической отрасли, сохранение лучших ее традиций, повышение роли и укрепление лидерских позиций нашей страны в освоении космического пространства, - заявил в интервью "Российской газете" нынешний президент РАКЦ Игорь Владимирович Бармин.

Фамилия и отчество нашего собеседника с очевидностью указывают на то, что он представляет, как минимум, второе поколения семьи, неразрывно связанной с историей и выдающимися достижениями советской, российской и мировой космонавтики.

- Да, Владимир Павлович Бармин - мой отец. Под его руководством разработаны стартовые комплексы для многих ракет конструкции Сергея Павловича Королева, начиная с Р-1, Р-2, Р-5. А весной-летом 1957 года были завершены работы над стартовым комплексом той самой ракеты Р-7, что вывела на орбиту Земли и первый искусственный спутник - 4 октября 57-го, и первого космонавта - 12 апреля 1961-го…

От себя добавим: выдающийся ученый, конструктор реактивных пусковых установок, ракетно-космических и боевых стартовых комплексов, лауреат Ленинской и трех государственных премий Владимир Бармин дожил до того дня, когда в России учредили Академию космонавтики. И был избран ее первым Почетным президентом.

Когда не стало В.П. Бармина, эстафету принял генерал армии Ю.А. Яшин - замглавкома РВСН, ранее - начальник космодрома Плесецк. С 2011 года и по сей день Почетным президентом значится доктор технических наук Ю.Н. Коптев - глава Российского космического агентства и Российского авиационно-космического агентства в 1992 - 2004 годах.

Инициатором создания и первым президентом Российской академии космонавтики был выпускник МАИ, специалист в области методологии науки и техники А. Д. Урсул. После него на этой ключевой позиции уже только разработчики, конструкторы, испытатели ракетно-космической техники: В. Ф. Уткин, В.П. Сенкевич, А.С. Коротеев. Игорь Владимирович Бармин избран президентом в 2011 году и в этом качестве привел академию к 30-летию.

- Сейчас в наших рядах около 1900 ученых, конструкторов, исследователей, разработчиков новых систем и материалов, самих космонавтов и тех, кто готовит их к полетам. Более точной цифры назвать не могу, - признается собеседник "РГ". - Люди у нас, как правило, в возрасте. И за год в условиях коронавируса многих, к сожалению, потеряли. Как только ситуация позволит, на очередной отчетно-выборной конференции проведем именную сверку…

А пока на официальном сайте РАКЦ от имени президиума и президента Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского всем ее здравствующим членам адресовано заочное поздравление: "Ваша творческая и инженерная деятельность, опыт предыдущих поколений служат благородному делу освоения космического пространства, который мы сохраняем и передаем молодежи. С праздником, дорогие товарищи! За успехи российской космонавтики наше троекратное "Ура!".

За три десятилетия работы члены Российской академии космонавтики организовали и провели не одну серию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - в инициативном порядке и по договорам, под конкретные задачи. Участвовали в разработке федеральной космической программы, исследовании фундаментальных и прикладных проблем космонавтики.

По словам Игоря Бармина, важным направлением в деятельности академии было и остается проведение независимой научно-технической экспертизы перспективных проектов и программ, организация исторических исследований и связанная с этим издательская, просветительская работа: участие в проведении международных и национальных конференций, симпозиумов, научных чтений.

Досье "РГ"

Создать в России общественную научную организацию космического профиля предложили осенью 1990 года члены оргкомитета научных чтений им. К.Э. Циолковского. Инициаторами создания такой структуры в форме академии выступили Ф.П. Космолинский, Б.Н. Кантемиров, В.П. Сенкевич, А.Д. Урсул, А.М. Никулин. С их участием были подготовлены проект устава и сопутствующие документы. Учредительное собрание состоялось 28 марта 1991 года в Московском планетарии. В июне 1999 года Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского присвоено наименование "Российская".

Ныне работу РАКЦ возглавляют президент и президиум. В структуре Академии 10 тематических и 8 территориальных отделений. Текущую деятельность осуществляет Бюро президиума, в состав которого входят известные космонавты, ученые, руководители крупных организаций. В их числе - президент Московского государственного университета геодезии и картографии космонавт Виктор Савиных, члены-корреспонденты РАН космонавты Владимир Соловьев и Юрий Батурин, научный руководитель Института космических исследований академик РАН Лев Зеленый.

РАКЦ пользуется поддержкой ГК "Роскосмос", напрямую взаимодействует с предприятиями и организациями ракетно-космической отрасли, организует и проводит совместные мероприятия с Ассоциацией музеев космонавтики и непосредственно с музеями космического профиля.