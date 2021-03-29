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29.03.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Infiniti отзовет в России седаны Q70 для замены карданного вала

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Infiniti. Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.

Марка Infiniti вынуждена отозвать в России 36 седанов Q70, которые были произведены с 17 февраля 2010 года по 2 июля 2014 года. Причиной сервисной акции - вероятная поломка карданного вала, которая угрожает тем, что машина не сможет передвигаться самостоятельно.

Фото: www.auto.ru
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Из-за ненадежного материала, из которого изготовлены трубы карданного вала, на нем со временем может появиться трещина, что грозит поломкой вала.

Как сообщает Росстандарт, дилеры японской марки проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На всех отзываемых машинах будут заменены карданные валы.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в России под отзыв попали 4448 автомобилей Nissan Pathfinder, у которых обнаружились множественные проблемы, влияющие на безопасность дорожного движения.

А в феврале Hyundai отзывала более 80 тысяч электрокаров из-за риска возгорания.

#Infiniti