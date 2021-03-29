Песков заявил, что Антонов не докладывал Путину о ситуации в отношениях с США

Посол РФ в США Анатолий Антонов еще не докладывал президенту России Владимиру Путину о складывающейся ситуации в отношениях с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, еще не докладывал", - заявил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Дмитрий Песков также отметил, что в настоящее время по линии Министерства иностранных дел и других специальных ведомств осуществляются постоянные доклады. "Проводится анализ, ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации", - сказал он, добавив, что для проведения анализа ситуации потребуется время и после этого будут приняты необходимые решения в отношении того, как следует "выстраивать нашу линию".

При этом пресс-секретарь российского лидера напомнил, что согласно Конституции РФ внешнюю политику определяет именно глава государства. "Именно он это сделает", - заключил Песков.

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Москву 21 марта. Его пригласили в столицу после того, как глава Белого дома Джо Байден сделал резонансные заявления о России, которые в Кремле назвали "очень плохими высказываниями".