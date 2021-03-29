Инструктор группы в Хибинах, где погибла девочка, не имел лыжных навыков

Задержанный руководитель детской тургруппы, которая попала под снежный обвал в Хибинских горах, не признал своей вины. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции в СУ СКР по Мурманской области.

Ранее его обвинили в том, что он изменил маршрут похода и тем самым подверг опасности участников группы. Он не согласился с обвинением и заявил, что не менял маршрут.

Как выяснило следствие, руководитель тургруппы не имел опыта зимних лыжных походов.

- Он решил срезать часть пути, чтобы сэкономить время, отклонился от заданного маршрута и спустился по низине, - сообщил на пресс-конференции начальник отдела криминалистики СУ СКР по Мурманской области Виталий Баранов. - Один из сопровождающих указал ему на опасность этого пути, но он не обратил на это внимания.

Туристическая группа из Санкт-Петербурга, в которую входили трое взрослых и 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет, попала под обвал снежного карниза в Хибинских горах 22 марта около 18.00. Поход был организован петербургским турклубом "Скиф". Погибла 12-летняя участница группы. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело, руководитель группы взят под стражу.