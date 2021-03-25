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25.03.2021 20:06
Рубрика: Происшествия

В Апатитах арестован руководитель тургруппы, в которой погибла девочка

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Руководитель туристической группы из Санкт-Петербурга, которая попала под снежный обвал в Хибинских горах, взят под стражу на один месяц. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Мурманской области. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим гибель ребенка.

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По данным следствия, 22 марта 2021 года обвиняемый возглавлял группу детей в возрасте от 12 до 15 лет, сопровождаемую членами петербургского туристского клуба "Скиф".

Во время похода старший группы не учел сложность маршрута и при его прохождения нарушил требования безопасности. На третий день похода в Хибинах дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на горе Маннепахк, которая обрушилась и накрыла группу. Все участники сумели выбраться из-под снега, за исключением 12-летней девочки, которая погибла. Продолжается расследование обстоятельств случившегося.

Первое сообщение о трагедии поступило 22 марта около 18.00. Спустя несколько часов девочку нашли, но реанимировать ее не удалось. 23 марта спасатели проложили тропу от горы Маннепахк до станции Имандра, по которой группа была эвакуирована на станцию, а затем доставлена спецпоездом в город Апатиты и размещена в местном санатории. Сейчас дети ожидают отправки в Санкт-Петербург, которая намечена на 27-28 марта.

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