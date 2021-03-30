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30.03.2021 17:00
Рубрика: Российский автопром

Дилер назвал цену топовой версии Aurus Senat. Машины уже можно заказать

Текст: Андрей Полухин

Седаны Aurus Senat уже можно заказать у официального дилера нового российского автобренда. Об этом стало известно из объявлений, которые разместила компания "Авилон". Как выяснила "Российская газета", в автосалоне первые машины должны появиться в середине мая, а их цена уже выросла на 2 млн рублей.

Фото: instagram.com/minpromtorg
Разработан электрический мотоцикл Aurus

Речь идет о девяти новых автомобилях, которые представлены на портале Auto.ru с пометкой "В пути". Во всех случаях это машины 2021 года выпуска. Они оснащены мотором объемом 4,4 литра мощностью 598 л.с., автоматической трансмиссией и полным приводом.

Комплектация Individual предусматривает список из 84 опций. В их числе - полный "зимний" пакет, многозонный климат-контроль, все сиденья с подогревом, массажем и вентиляцией, премиальная аудиосистема, беспроводная зарядка. Есть проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, камера 360°, мультимедийная система для задних пассажиров. В списке систем безопасности и помощи водителю - контроль "слепых" зон, полосы движения и адаптивное освещение.

Отличается только цвет - в гамме есть белые, черные, серые, кремовые и нежно-голубые седаны. А вот цена во всех случаях указана одна - 24 млн рублей. Ранее сообщалось, что машины будут максимум 22 млн рублей.

- Речь идет о предзаказе, это еще не произведенные автомобили. Цена у всех одинаковая. Это машины в практически максимально-возможной комплектации. Первые несколько месяцев они все будут производиться с практически максимальным набором опций. Выбирать можно по цветам кузова и отделки салона. Первые автомобили должны поступить к нам примерно в середине мая, - сообщил "РГ" операционный директор АГ "Авилон" Олег Шамба.

Ранее в пресс-службе Aurus также указывали май в качестве даты старта "живых" продаж седана Senat.

#Кортеж