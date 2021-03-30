СК: Хозяин квартиры в Зеленодольске угрожал взрывом

Следователи возбудили еще два уголовных дела по факту взрыва газа в многоэтажке в Зеленодольске.

Как сообщили "РГ" в республиканском управлении СК РФ, речь идет о признаках преступлений, подпадающих под статьи о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и халатности.

По предварительным данным следствия, в день трагедии родственники доставили 87-летнего хозяина квартиры, где произошел взрыв, в Зеленодольский психоневрологический диспансер. Они заявили, что мужчина злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно и угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в госпитализации.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия. С целью установления причин назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, а также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в ведомстве.

Напомним, взрыв в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Ленина в Зеленодольске произошел в ночь с 29 на 30 марта. На месте было обнаружено тело хозяина квартиры, позже в больнице скончалась пострадавшая при ЧП женщина. Четыре человека, получившие травмы средней степени тяжести, остаются в больнице. Взрывом были повреждены семь квартир.

Ранее по факту трагедии было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование всех трех дел будет вестись в рамках одного производства.