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30.03.2021 03:46
Рубрика: Происшествия

Жильцы пострадавшего дома в Зеленодольске разместились у родных и в ПВР

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске. Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске. Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске. Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Восемнадцать человек находятся в пункте временного размещения после взрыва в жилом многоэтажном доме в городе Зеленодольске в Татарстане. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС республики Рафис Хабибуллин.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Люди обеспечены горячим питанием. Бытовые вопросы также решены, - приводит его слова ТАСС. - Утром во вторник спецкомиссия обследует дом и после будет принято решение о судьбе здания".

Напомним, взрыв в многоквартирном доме в городе Зеленодольске случился в понедельник, 29 марта. Эвакуировано 94 человека. По предварительным данным, обрушились семь квартир на двух этажах. При этом несущие конструкции здания не повреждены. Сообщается, что пострадавший дом отключен от системы газового снабжения.

Под завалами спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. По данным МЧС, еще семь человек пострадали. По факту произошедшего идут проверки, возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия ЧП Правительство МЧС Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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