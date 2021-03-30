Жена мэра Томска признала вину в применении насилия к полицейскому

Супруга отстраненного мэра Томска Галина Кляйн полностью признала вину в применении насилия к представителю власти.

Кировский районный суд города Томска продолжает рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении Галины Кляйн по части 1 статьи 318 УК РФ.

- В настоящее время в процессе происходит предъявление доказательств стороной обвинения, - сообщил "РГ" представитель Кировского районного суда Томска Евгений Кириллов. - Подсудимая заявила, что признает вину в инкриминируемом преступлении.

Напомним, по данным следствия, во время обысков в квартире мэра Томска Ивана Кляйна, который был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, его супруга ударила одного из сотрудников правоохранительных органов. Галина Кляйн также выбросила в окно подушку с находившимися внутри сведениями о финансовых счетах с крупными суммами.

Еще на этапе следствия обвиняемая полностью признала вину в содеянном и не стала менять позицию в суде.