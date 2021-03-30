Skoda показала обновленный Kodiaq на тизерах и назвала дату премьеры

Обновлённый Skoda Kodiaq в камуфляже был пойман в объектив "фотошпионов" ещё летом 2020 года, и вот компания готова презентовать новинку, но прежде - интрига и тизеры.

Изображения обновлённого Skoda Kodiaq дают представление о рейстайлинге передней части, которая получила другой капот, решётку радиатора с уменьшенным наклоном в сторону кузова и рисунком, как у Skoda Kushaq, бампер с пересмотренной центральной секцией, по бокам которой расположились L-образные вставки из пластика "под алюминий".

Два отдельных тизера посвящены фарам и фонарям Skoda Kodiaq нового модельного года: они стали уже и получили другую начинку.

Мировая премьера обновлённого Skoda Kodiaq состоится 13 апреля 2021 года.

Цена на кроссовер в России начинается от 1 793 000 рублей. Kodiaq можно купить с бензиновыми двигателями мощностью 125, 150 и 180 л.с., а также со 150-сильным дизелем 2.0 TDI. Система полного привода доступна с любым, кроме 125-сильного 1.4 TSI, мотором.

Обновленный Kodiaq должен появиться в России до конца года.