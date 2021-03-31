Джордж Мартин сделает из "Игры престолов" театральную постановку

Американский писатель Джордж Мартин анонсировал очередной проект, в основу которого легла его "Песнь льда и пламени".

Как пишет The Hollywood Reporter, автор "Игры престолов" адаптирует свое главное литературное детище для театральной постановки. Соавтором сценария выступит англичанин Дункан Макмиллан, ранее уже переносивший на подмостки роман "1984" Джорджа Оруэлла.

Для воплощения в виде бродвейского спектакля выбрано конкретное и во многом ключевое для Вестероса событие - турнир в Харренхолле. Его события разворачиваются примерно за 17 лет до начала основного книжного цикла, длятся 10 дней и становятся катализатором восстания Роберта Баратеона.

Несмотря на большое количество готовящихся приквелов и спин-оффов, знакомые по сериалу HBO персонажи появятся только в этом проекте. Например, молодой и застенчивый Нед Старк, совсем юный подросток Джейме Ланнистер, Барристан Селми и Рейгар Таргариен - старший брат будущей Матери драконов, Кхалиси, Разрушительницы оков и обладательницы множества других почетных титулов.

Отдельно отмечается, что HBO не принимает участия в производстве.

Премьера запланирована на 2023 год для театров в Лондоне, Австралии и на Бродвее в Нью-Йорке.

С таким количеством проектов в графике, становится еще понятнее, почему Джордж Мартин в очередной раз отказался называть дату завершения "Ветров зимы", над которыми он трудится уже порядка 10 лет.