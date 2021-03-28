Джордж Мартин подписал с HBO долгосрочный контракт

Как уже вовсю острят в Сети, канал HBO отобрал у Джорджа Мартина паспорт и принудил горбатиться на них еще пять лет - демиург "Игры престолов" подписал с сервисом долгосрочный контракт. Об этом сообщает THR, сославшись на инсайдера.

При этом ситуация видится более чем логичной и предсказуемой с учетом, какую неслыханную роскошь HBO посулил поклонникам мира "Песни Льда и Пламени" и окрест - огромной потенциальной красы сонм (до пяти штук) приквелов и спин-оффов. Нет, серьезно: звучит пока всё просто грандиозно.

Соответственно, Мартин официально будет теперь курировать новый контент для платформы HBO Max. Как по собственным произведениям, так и, например, адаптации "Знаков дороги" (1979) Желязны и стяжавшего призы и награды африканского технофэнтези-постапокалипсиса "Кто боится смерти" (2011).

Сумма сделки не названа, отмечено лишь, что число фигурирует восьмизначное.

А из плохих новостей - работа над продолжением / окончанием "Песни", как несложно догадаться, теперь уходит и вовсе на неопределенные сроки.

Кстати, наследие бородача шерстят не только на HBO: еще нам давно пообещали шоу на основе антологии "Дикие карты", картину "В Потерянных землях" от Пола Андерсона и Миллы Йовович, основанную на одном из самых проникновенных рассказов писателя, и новую экранизацию "Песчаных королей".