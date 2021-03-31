Мадуро объяснил завистью нападки на вакцину "Спутник V"

Россия в рекордные сроки создала самую сильную и безопасную в мире вакцину от коронавируса. Другие страны устроили целую кампанию по дискредитации "Спутника V". "Запад включился в атаку зависти, вместо того чтобы открыться России, производить вакцину", - заявил лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Ранее он предложил платить за вакцины нефтью. Страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки препаратов, подчеркнул политик.

Две недели назад СМИ сообщили, что Венесуэла не одобрит применение вакцины AstraZeneca из-за осложнений.

В начале марта Мадуро и его супруга привились "Спутником V". После первого укола президент рассказал, что не почувствовал побочных эффектов, и пошутил, что теперь может "отлично говорить по-русски".