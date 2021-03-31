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31.03.2021 02:56
Рубрика: В мире

Мадуро объяснил завистью нападки на вакцину "Спутник V"

Фото: AP Photo/Matias Delacroix Фото: AP Photo/Matias Delacroix
Фото: AP Photo/Matias Delacroix

Россия в рекордные сроки создала самую сильную и безопасную в мире вакцину от коронавируса. Другие страны устроили целую кампанию по дискредитации "Спутника V". "Запад включился в атаку зависти, вместо того чтобы открыться России, производить вакцину", - заявил лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Ранее он предложил платить за вакцины нефтью. Страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки препаратов, подчеркнул политик.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Две недели назад СМИ сообщили, что Венесуэла не одобрит применение вакцины AstraZeneca из-за осложнений.

В начале марта Мадуро и его супруга привились "Спутником V". После первого укола президент рассказал, что не почувствовал побочных эффектов, и пошутил, что теперь может "отлично говорить по-русски".

В мире Южная Америка Венесуэла Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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