Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
31.03.2021 12:03
Рубрика: Легковые авто

Переименование Volkswagen оказалось шуткой

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Переименования американского подразделения Volkswagen в Voltswagen не будет - в концерне заявили, что это была "досрочная первоапрельская шутка". Маркетологи хотели всего лишь привлечь внимание публики к началу продаж нового электрического кроссовера ID.4.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Volkswagen назвал новый кроссовер Taigo: первые тизеры и информация

"Volkswagen of America не будет менять свое название на Voltswagen. "Переименование" было задумано как объявление в духе Дня дурака, приуроченное к выходу электрического кроссовера ID.4", - сказал пресс-секретарь компании изданию The New York Post.

Напомним, 29 марта Volkswagen якобы по ошибке опубликовал пресс-релиз, датируемый 29 апреля, о ребрендинге американского подразделения. Для нагнетания таинственности сообщение быстро удалили с сайта VW, но СМИ все равно его подхватили. Название Voltswagen (от слова "вольт", единица измерения электрического напряжения) должно было обозначать переход к эре электромобилей.

Западные СМИ критикуют Volkswagen за фейковую новость. Британская Guardian считает, что "намеренная публикация ложной новости - очень необычный шаг для такой крупной компании, особенно на фоне ее усилий по восстановлению имиджа после скандала 2015 года, когда она обманным путем занижала показатель выброса вредных веществ своих автомобилей с дизельным двигателем".

Американская Washington Post приводит мнение эксперта, который считает, что шутка с переименованием "показывает непонимание компанией своего положения и того, как ей нужно исправить свою историю" - это "дурной тон" и "просто ужасно".

#Volkswagen