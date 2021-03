Переименование Volkswagen оказалось шуткой

Переименования американского подразделения Volkswagen в Voltswagen не будет - в концерне заявили, что это была "досрочная первоапрельская шутка". Маркетологи хотели всего лишь привлечь внимание публики к началу продаж нового электрического кроссовера ID.4.

"Volkswagen of America не будет менять свое название на Voltswagen. "Переименование" было задумано как объявление в духе Дня дурака, приуроченное к выходу электрического кроссовера ID.4", - сказал пресс-секретарь компании изданию The New York Post.

Напомним, 29 марта Volkswagen якобы по ошибке опубликовал пресс-релиз, датируемый 29 апреля, о ребрендинге американского подразделения. Для нагнетания таинственности сообщение быстро удалили с сайта VW, но СМИ все равно его подхватили. Название Voltswagen (от слова "вольт", единица измерения электрического напряжения) должно было обозначать переход к эре электромобилей.

Западные СМИ критикуют Volkswagen за фейковую новость. Британская Guardian считает, что "намеренная публикация ложной новости - очень необычный шаг для такой крупной компании, особенно на фоне ее усилий по восстановлению имиджа после скандала 2015 года, когда она обманным путем занижала показатель выброса вредных веществ своих автомобилей с дизельным двигателем".

Американская Washington Post приводит мнение эксперта, который считает, что шутка с переименованием "показывает непонимание компанией своего положения и того, как ей нужно исправить свою историю" - это "дурной тон" и "просто ужасно".