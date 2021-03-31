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31.03.2021 09:30
Рубрика: Общество

Уроки лучше таблеток

На Алтае открыли госпитальный класс
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 68(8419)
В Алтайском крае начал работу первый в Западной Сибири госпитальный класс для детей, находящихся на длительном лечении. Теперь пациентам краевого центра материнства и детства не придется заниматься в палатах и делать "домашку" на прикроватных тумбочках. Для них оборудовали специальный класс и обучили педагогов навыкам работы с тяжелобольными детьми.
Программы обучения в госпитальном классе согласованы с лечащими врачами детей. Фото: "УчимЗнаем" Программы обучения в госпитальном классе согласованы с лечащими врачами детей. Фото: "УчимЗнаем"
Программы обучения в госпитальном классе согласованы с лечащими врачами детей. Фото: "УчимЗнаем"

Преподаватели из барнаульской школы N126 и раньше приходили к ребятам, которые месяцами находятся в клинике. Но одно дело - слушать учителя в палате, лежа на кровати, и совсем другое - собирать вместе с ним роботов и управлять ими через планшет. В госпитальном классе это возможно, ведь он оборудован всем необходимым для учебы.

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Десятилетний Никита из отделения гемоонкологии в восторге от занятий: "Мы сами строим роботов и программируем их", - делится он впечатлениями от первых уроков. Одиннадцатилетняя Полина тоже увлеклась робототехникой, говорит, что это интереснее русского и математики. "Мы научили робота ехать и останавливаться по взмаху руки", - увлеченно рассказывает девочка, не отрываясь от планшета, с помощью которого управляет самодельной конструкцией.

Открыть современный госпитальный класс в Алтайском крае помог федеральный проект "УчимЗнаем". Его реализует Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева при поддержке министерства просвещения РФ. Класс в Алтайском клиническом центре материнства и детства стал 42-м по счету в стране и первым в Западной Сибири. В Сибирском федеральном округе пока только два таких класса - в Барнауле и Красноярске.

- Научно доказано, что если внимание детей переключить с болезни на интересные занятия, то лечение проходит легче и эффективнее, - поясняет руководитель проекта "УчимЗнаем" Сергей Шариков. - Поэтому наши программы обучения - реабилитационные, они разработаны совместно с врачами. И именно врачи задают параметры: сколько может длиться урок, как распределять нагрузку с учетом тяжести заболевания.

Два десятка барнаульских преподавателей изучили эту уникальную методику и теперь выстраивают индивидуальную работу с каждым учеником, учитывая его психосоматическое состояние. Кроме того, по цифровым каналам связи к учебному процессу подключаются преподаватели из центра Димы Рогачева в Москве и других госпитальных школ. Также ученики могут интерактивно общаться со сверстниками из подобных классов.

- Конечно, мы стремимся, чтобы дети, находящиеся долгое время в больнице, не отстали от учебной программы и закончили школу. Но еще важнее для нас наполнить жизнь тяжелобольного ребенка интересными событиями, творческими занятиями, да и просто нормальным общением, - подчеркивают госпитальные педагоги.

Кстати

Создатели проекта "УчимЗнаем" планируют ввести курс госпитальной педагогики в подготовку учителей в вузах. Ведь и в обычных школах немало детей с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью, к которым нужен особый подход.

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