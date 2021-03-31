На Ставрополье суд арестовал депутата за взятку в миллион рублей

Самого молодого депутата Ставропольского края задержали по подозрению в даче взятки Фото: пресс-служба Думы Ставропольского края

Александровский районный суд на Ставрополье вынес решение о заключении под стражу краевого депутата Владимира Дорошенко. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Ставропольского краевого суда, его подозревают в даче взятки, возбуждено уголовное дело.

- Суд прошел 30 марта, Владимир Дорошенко заключен под стражу на месяц и 26 дней. Его подозревают по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ "Дача взятки", - отметила в разговоре с корреспондентом "РГ" пресс-секретарь суда Влада Амосова.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах региона, депутат пытался дать взятку в миллион рублей.

26-летний Дорошенко самый молодой депутат думы Ставропольского края VI созыва. Его выбрали 13 сентября 2020 года в ходе дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу №2, в который входят Александровский и Благодарненский районы Ставрополья.

Как сообщалось ранее, 12 марта в аэропорту Ставрополя по подозрению во взяточничестве был задержан зампред правительства Ставропольского края Александр Золотарев. После этого губернатор региона отправил правительство в отставку. 30 марта по подозрению в особо крупном мошенничестве задержали и. о. замглавы правительства Ставропольского края Романа Петрашова.