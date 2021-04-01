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01.04.2021 18:28
Рубрика: Легковые авто

Еще один кроссовер на букву T. Volkswagen представил новую модель

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Volkswagen Фото: Пресс-служба Volkswagen
Фото: Пресс-служба Volkswagen

Компактный кроссовер Volkswagen Taigun впервые был представлен год назад. Теперь немецкий автопроизводитель показал серийную версию модели с приставкой GT.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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По экстерьеру Volkswagen Taigun, предназначенный для рынка Индии, практически идентичен прототипу. Слегка изменился лишь задний бампер и появился развитый пластиковый обвес. Кроссовер отличают массивные хромированные вставки в бамперах и горизонтальная светодиодная полоса на пятой двери. Также 19-дюймовые литые диски заменили на колёса размерностью 17 дюймов.

Интерьер модели пока не рассекречен. Ожидается, что внутри автомобиль получит менее яркую отделку, цифровую комбинацию приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедиа, сенсорный блок управления климат-контролем, оригинальное рулевое колесо.

Volkswagen Taigun построен на платформе MQB-A0 IN. На данной упрощённой архитектуре базируется и Skoda Kushaq. Примечательно, что Taigun является модернизированным вариантом T-Cross, который уже давно продаётся в Европе.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Taigun оснастят 1,0-литровым 115-сильным турбомотором и "турбочетвёркой" объёмом 1,5 литра мощностью 150 л. с. Коробки - 6-ступенчатая "механика", 6-ступенчатый "автомат", 7-диапазонный "робот". Привод - исключительно передний. Длина машины составляет 4,2 м, колёсная база - 2,6 м.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Производить как Volkswagen Taigun, так и Skoda Kushaq планируется на заводе в Пуне. Заявленный уровень локализации - рекордные 95%. Продажи Taigun в Индии стартуют в августе текущего года.

Что касается России, то Volkswagen привёз в нашу страну компактный Taos. Модель стала самым доступным SUV в линейке марки на российском авторынке.

#Volkswagen