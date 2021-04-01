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01.04.2021 20:24
Рубрика: Экономика

Глава Минэкономразвития оценил ситуацию на рынке сахара

Текст: Игорь Зубков, Татьяна Карабут
По данным ФНС, ежедневное потребление сахара в России в данный момент остается на среднем уровне - 4,2-4,3 тыс. тонн. Это соответствует цифрам прошлого года. Никаких колебаний потребления не наблюдается, сообщил на брифинге в правительстве глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Однако сейчас "в ряде элементов цепочки" идут закупки впрок, что подтверждает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сказал министр. Минсельхоз и ФАС контролируют исполнение соглашений о предельных ценах на сахар и подсолнечное масло и утверждают, что нарушений в этом смысле нет. Вместе с тем Росстат за последние две недели зафиксировал небольшой всплеск цен на эти продукты. Это в том числе побудило правительство принять решение о продлении соглашений, наряду с анализом внутренней ситуации и существующих рисков, пояснил глава Минэкономразвития.

Фото: Роман Демьяненко/РИА Новости
Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную

"Соглашения в настоящий момент продлены. Коммуникации с производителями сахара и подсолнечного масла существуют. Никакого дефицита, по уверениям Минсельхоза, нет. Минпромторг расширяет практику прямых соглашений производителей и сетей, чтобы ситуация была максимально прозрачной и понятной. Соглашения о субсидиях (производителям - прим. ред.) внесены в правительство и всеми согласованы. То есть в ближайшее время будут приняты. Поэтому все обозначенные меры предпринимаются", - добавил Решетников.

Ранее о проблеме перебоев поставок сахара в торговые сети сообщили "Известия" со ссылкой на источники. По версии издания, сахарозаводы приостановили поставки сахара в ожидании субсидий от государства в размере 5 рублей на кг продукции. Они должны начаться уже с 1 апреля.

Минсельхоз, ФАС, а также производители сахара уже опровергли эту информацию, заверив, что сахара в стране достаточно, поставки сахара проходят в штатном режиме. Вместе с тем, по данным "Союзроссахара", сейчас со стороны торговых сетей наблюдается рост заявок на поставки.

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