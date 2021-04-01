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01.04.2021 15:07
Рубрика: Власть

Лавров: Президент Путин будет решать, когда посол РФ вернется в Вашингтон

Текст: Константин Волков
Сроки возвращения посла России в США Анатолия Антонова в Вашингтон определит президент РФ Владимир Путин, об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

По словам министра, "посол Антонов сейчас проводит консультации в Министерстве иностранных дел России. Он встречался с комитетами по международным делам Государственной думы, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. У него были беседы в Администрации Президента".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Также Лавров отметил, что российской стороне сейчас важно "проанализировать нынешнюю стадию наших отношений, которая создалась не за один день, не в момент того самого интервью, а формировалась в течение лет. Обостренное вбрасывание неприемлемой лексики в ходе интервью президента США Джозефа Байдена телеканалу ABC показало неотложность такого крупного анализа. Это не значит, что все эти годы мы просто наблюдали и не делали выводы. Но сейчас пришло время обобщений".

По словам министра, "то, что прозвучало в интервью президента США Джозефа Байдена - возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, еще при администрации Барака Обамы. Они продолжились при Администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что 45-й президент США публично высказывался за хорошие отношения с Россией, с которой он готов "ладить", но "ему не давали". Имею в виду последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере".

В частности, отметил Лавров, речь идет разрушении Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

"Противоракетные системы стали сооружаться в Европе - третий позиционный район ПРО, - сказал министр. - Было однозначно объявлено, что это исключительно против Ирана. Наши попытки договориться о формате транспарентности, которые были поддержаны в ходе визита в Москву госсекретаря США Кондолизы Райс и министра обороны США Роберта Гейтса, затем были отвергнуты. Сейчас мы имеем противоракетный район в Европе. Никто уже не говорит, что это против Ирана. Это однозначно анонсируется как глобальный проект, призванный сдерживать Россию и Китай. Те же самые процессы идут в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Никто не пытается делать вид, что это против Северной Кореи".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Также Лавров напомнил о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который "был разрушен американцами под надуманными предлогами".

"Это был не наш выбор", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин в своих специальных посланиях предложил даже в отсутствие ДРСМД на добровольной основе договориться "о взаимном моратории с сопутствующими мерами верификации и в Калининградской области, где американцы подозревали нас в том, что "Искандеры" нарушали ограничения, установленные ушедшим в историю Договором, и на базах США в Польше и Румынии, где установки "МК-41" рекламируются компанией-разработчиком"Локхедмартин" однозначно как имеющие двойное назначение".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Также, подчеркнул Лавров, ответа на предложение "поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало". При этом, по его словам, идет "материальное наращивание инфраструктуры конфронтации, куда надо записать и безоглядное продвижение военных объектов НАТО на Восток, превращение ротационного присутствия в постоянное на наших границах, в Прибалтике, Норвегии, Польше. Так что все гораздо серьезнее, чем просто слова".

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