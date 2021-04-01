Лавров назвал отвратительным подход организаторов "Евровидения" к Беларуси

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, считает, что отношение к Беларуси со стороны организаторов "Евровидения" - "отвратительное".

"Вот, по-моему, ярчайший пример того, что из себя сейчас представляет европейская культура, очень показателен конкурс "Евровидение", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

По его словам, "то, что "Евровидение" сейчас вытворяет с белорусами - отвратительно. Цензура чистейшей воды: эта песня, поскольку мы, непонятно какие, какие-то анонимные люди в этой песне усматриваем какие-то намеки, мы вас не пускаем, давайте другую. Дают другую песню, и то же самое".