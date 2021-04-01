Минивэн Hyundai Staria представят в День космонавтики

Hyundai назвала дату премьеры нового вэна Staria с "космическим" дизайном: символично, что модель презентуют 12 апреля 2021 года.

Hyundai Staria был представлен в середине марта этого года. Известно, что автомобиль будет иметь, как минимум, две версии, которые отличаются не только компоновкой салона и опциональным оснащением, но и дизайном.

По предварительной информации, на южнокорейском рынке Hyundai Staria будет предложен с битопливным двигателем 3.5 литра (бензин, сжиженный пропан) и 200-сильным дизелем 2.2 литра.

Ранее "РГ" сообщала, что Hyundai Staria будет продаваться и в России. Ожидается, что он заменит Hyundai H-1. Прибытие минивэна в нашу страну ожидается во второй половине 2021 года.