Новый пикап Isuzu D-Max стартовал в России. Он оказался дороже конкурентов

Isuzu объявила о начале продаж D-Max - рамного пикапа, который получил усовершенствованную раму, новый двигатель и салон повышенного комфорта. И за это придётся платить. Дорого.

Новая генерация Isuzu D-Max стала большим событием, ведь модель сменила поколение впервые за восемь лет. Премьера пикапа состоялась ещё в октябре 2019 года, и "РГ" подробно рассказывала, чем новый D-Max отличается от предшественника.

В России Isuzu D-Max предлагается со 190-сильным дизелем 4JJ3 объёмом 3.0 литра, пиковый крутящий момент которого составляет 450 Нм. Двигатель доступен в паре как с 6-ступенчатой МКП, так и с 6-диапазонным "автоматом" производства Aisin.

D-Max оснащён системой подключаемого полного привода (постоянно задействован задний мост, передний подключается при помощи селектора) с понижающим рядом и блокировкой заднего дифференциала.

Цены на новый Isuzu D-Max начинаются от 2 760 000 рублей - столько просят за версию с полуторной кабиной и МКП. На 100 тысяч дороже обойдётся пикап в следующей комплектации и с двойной кабиной.

На вершине гаммы - новая версия Premium Safety с двойной кабиной и автоматической трансмиссией. Её особенностью является пакет IDAS (Isuzu Intelligent Driver Assistance System), который подразумевает наличие активных систем предотвращения столкновений, мониторинга "слепых" зон и адаптивного круиз-контроля. Цена D-Max в этой комплектации - 3 550 000 рублей.

В марте 2021 года с российского рынка ушёл Volkswagen Amarok, поэтому конкурентов у D-Max стало меньше. В списке остались: Toyota Hilux (цена - от 2 661 000 рублей), Mitsubishi L200 (от 2 429 000 рублей), GWM Wingle 7 (от 1 749 000 рублей), JAC T6 (от 1 449 000 рублей).