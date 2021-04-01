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01.04.2021 16:40
Рубрика: Коммерческий транспорт

Новый пикап Isuzu D-Max стартовал в России. Он оказался дороже конкурентов

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Isuzu. Фото: Пресс-служба Isuzu.
Фото: Пресс-служба Isuzu.

Isuzu объявила о начале продаж D-Max - рамного пикапа, который получил усовершенствованную раму, новый двигатель и салон повышенного комфорта. И за это придётся платить. Дорого.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Новая генерация Isuzu D-Max стала большим событием, ведь модель сменила поколение впервые за восемь лет. Премьера пикапа состоялась ещё в октябре 2019 года, и "РГ" подробно рассказывала, чем новый D-Max отличается от предшественника.

В России Isuzu D-Max предлагается со 190-сильным дизелем 4JJ3 объёмом 3.0 литра, пиковый крутящий момент которого составляет 450 Нм. Двигатель доступен в паре как с 6-ступенчатой МКП, так и с 6-диапазонным "автоматом" производства Aisin.

D-Max оснащён системой подключаемого полного привода (постоянно задействован задний мост, передний подключается при помощи селектора) с понижающим рядом и блокировкой заднего дифференциала.

Цены на новый Isuzu D-Max начинаются от 2 760 000 рублей - столько просят за версию с полуторной кабиной и МКП. На 100 тысяч дороже обойдётся пикап в следующей комплектации и с двойной кабиной.

Фото: Пресс-служба Opel
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На вершине гаммы - новая версия Premium Safety с двойной кабиной и автоматической трансмиссией. Её особенностью является пакет IDAS (Isuzu Intelligent Driver Assistance System), который подразумевает наличие активных систем предотвращения столкновений, мониторинга "слепых" зон и адаптивного круиз-контроля. Цена D-Max в этой комплектации - 3 550 000 рублей.

В марте 2021 года с российского рынка ушёл Volkswagen Amarok, поэтому конкурентов у D-Max стало меньше. В списке остались: Toyota Hilux (цена - от 2 661 000 рублей), Mitsubishi L200 (от 2 429 000 рублей), GWM Wingle 7 (от 1 749 000 рублей), JAC T6 (от 1 449 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Isuzu.
#Isuzu