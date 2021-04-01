Сериал-спин-офф "Тихоокеанского рубежа" продлен на второй сезон

Сервис Netflix посчитал успех аниме-сериала "Тихоокеанский рубеж: Темная зона" (Pacific Rim: The Black) состоявшимся и официально дал отмашку на второй сезон спин-оффа кинодилогии.

Об этом сообщил ScreenRant. Пока без даты премьеры. Но ожидается, что ранее следующего года новый сезон не выйдет.

Действие "вбоквела", релиз которого состоялся 4 марта, разворачивается в разоренной чудовищными кайдзю Австралии, сквозь которую на "списанном" Егере героически продираются подростки, брат и сестра, в попытке найти своих родителей.

It's not over yet, there's so much more to The Black.... pic.twitter.com/yk6bGmdpxw — Pacific Rim (@PacificRim) March 31, 2021

Сценаристами проекта стали Крейг Кайл ("Тор: Рагнарёк") и Грег Джонсон ("Люди Икс. Эволюция").