Новости

Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 19:39
Появился новый тизер продолжения "Космического джема" 19:35
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Нина Жернакова 17:09
В Сеть слили эксклюзивный трейлер "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 16:45
Сериал-спин-офф "Тихоокеанского рубежа" продлен на второй сезон 13:58

Светлана Лобода заразилась коронавирусом

Новости
    01.04.2021, 19:48
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости

38-летняя певица и автор песен, бывшая участница проекта "ВИА Гра" Светлана Лобода заболела коронавирусом.

Об этом популярная в России исполнительница только что рассказала в своем Instagram, в качестве иллюстрации к сообщению разместив фото ног.

"Мне очень и очень жаль, но мы вынуждены перенести наш концерт. Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат", - уведомила артистка, отметив, что "к сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности", и она оказалась в числе заболевших. Поэтому "приняла единственно возможное решение в данной ситуации - перенести концерт".

"Мы обязательно увидимся! Берегите себя и своих близких и до скорой встречи! Ваша LO", - подытожила пост Лобода.

В комментариях - пожелания скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что певица оказалась в центре "сантехнического" скандала.

Новости

Спин-офф "Теории Большого взрыва" про Шелдона продлен на три сезона 13:35
Вышел трейлер "Спирита" - мультфильма режиссера "Охотников на троллей" 13:25
У хоррора режиссера "Района №9" Бломкампа появилась дата премьеры 13:14
Вышел русский трейлер триллера с Кейт Уинслет "Мейр из Исттауна" 12:46
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Российский мультфильм вышел в лидеры топа Netflix 11:55
Вышел трейлер приквела "Полицейского с Рублевки" про "лихие 90-е" 31.03.2021
Павел Деревянко: Совершенно отрезало желание быть в Голливуде 31.03.2021
⧣ фото
Фото: WDSSPR
Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса, посмотрев "Мстителей" 191 раз 30.03.2021
Фото: Сергей Жигунов женился в третий раз 30.03.2021
Соведущий Екатерины Стриженовой рассказал о ее травме 29.03.2021
⧣ музыка
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Лидер "Морального кодекса" прокомментировал смерть Липницкого и Зарецкого 31.03.2021
Названа точная причина смерти певицы Валентины Легкоступовой 31.03.2021
Звезда Comedy Club Марина Кравец покинула шоу "Маска" 29.03.2021