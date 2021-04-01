Светлана Лобода заразилась коронавирусом

38-летняя певица и автор песен, бывшая участница проекта "ВИА Гра" Светлана Лобода заболела коронавирусом.

Об этом популярная в России исполнительница только что рассказала в своем Instagram, в качестве иллюстрации к сообщению разместив фото ног.

"Мне очень и очень жаль, но мы вынуждены перенести наш концерт. Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат", - уведомила артистка, отметив, что "к сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности", и она оказалась в числе заболевших. Поэтому "приняла единственно возможное решение в данной ситуации - перенести концерт".

"Мы обязательно увидимся! Берегите себя и своих близких и до скорой встречи! Ваша LO", - подытожила пост Лобода.

В комментариях - пожелания скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что певица оказалась в центре "сантехнического" скандала.