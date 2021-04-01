Ветеринары рассказали, когда начнут вакцинировать животных от COVID-19

Вакцинация пушных зверей, собак и кошек от COVID-19 будет проводиться, если возникнет угроза массового распространения инфекции среди зверей. Подобная ситуация произошла в 2020 году в Дании, где забили и сожгли четыре миллиона норок, у которых ранее обнаружили мутировавший штамм коронавируса.

Пока в России случае заражения COVID-19 единичны. В январе нынешнего года в Санкт-Петербурге был зарегистрирован случай, когда домашний кот заразился коронавирусом, но выздоровел. Еще два подобных случая зафиксированы в Москве и Тюмени.

Как сообщила KP.RU кандидат ветеринарных наук Надежда Рахманова, вакцина "Карнивак-Ков" ориентирована на пушное звероводство, поэтому о прививках для кошек и собак говорить на данном этапе рано.

- Как практикующий ветеринарный врач я бы сказал так: если будут основания применять эту вакцину, мы будем ее применять. По всей видимости, основанием может стать ситуация, при которой заражения животных SARS-CoV-2 будут массовыми. Вы видите сейчас такую обстановку? Я ее не вижу, - заявил изданию президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа.

Кстати

Ранее ученые Донского государственного технического университета и Ростовского государственного медицинского университета провели ряд исследований и пришли к выводу: домашние кошки и собаки не могут передавать коронавирус человеку.