Захарова прокомментировала протесты в Грузии из-за визита Познера

В некоторых странах пути развития демократии принимают нецивилизованные формы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав ситуацию вокруг визита в Грузию российского телеведущего Владимира Познера.

"Пути демократии нецивилизованы", - написала Захарова в Facebook, добавив строчку из песни из мультфильма "Волшебник Изумрудного города": "Идем дорогой трудной мы в город изумрудный".

Ранее Познер вынужден был преждевременно покинуть Грузию из-за действий местных активистов, закидавших яйцами ресторан, где ведущий сидел в компании друзей. Журналист приехал в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения и собирался вернуться домой 3 апреля.

Кроме того, МВД Грузии выписало штраф Познеру, обвинив его в нарушении карантина.