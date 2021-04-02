Лавров: Только вместе Москва и Минск могут решать задачи безопасности

Москва дорожит союзническими отношениями с Минском, только сплотив усилия, две страны могут решать стоящие перед ними задачи обеспечения безопасности, экономического развития и повышения благосостояния граждан. Об этом говорится в поздравительном послании главы МИД РФ Сергея Лаврова министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею по случаю Дня единения народов России и Беларуси.

Он добавил, что Россия искренне дорожит союзническими отношениями​​​.

"Совместная история, духовные традиции, неизменная поддержка друг друга в трудный момент определяют стремление народов наших стран к единению в рамках Союзного государства. Только сплотив усилия, Россия и Беларусь могут с максимальной отдачей решать стоящие перед ними задачи обеспечения безопасности, экономического развития и повышения благосостояния граждан", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что дипломатические ведомства двух стран будут и впредь вносить весомый вклад в укрепление всесторонних связей и защиту общих интересов на международной арене.

Ранее Лавров высказался об отношении организаторов "Евровидения" к Беларуси.

Напомним, День единения народов России и Беларуси отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран. Восьмого декабря 1999 года были подписаны договор о создании Союзного государства и программа действий двух стран по реализации положений этого договора.

Между тем

В интервью "СОЮЗу" посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал о том, почему нашим народам суждено быть вместе: "У нас принята военная доктрина Союзного государства. Мы проводим согласованную политику на международной арене - каждые два года наши МИДы принимают совместную программу действий. Мы поддерживаем друг друга, выступаем единым фронтом.

Также он сообщил, что уже в апреле могут быть согласованы "дорожные карты" по экономической интеграции России и Беларуси, а с 1 января 2022 года заработают единые рынки электроэнергии, газа, транспортных услуг.