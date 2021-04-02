На Сахалине проверили общежития после гибели студентов от удара током

В Сахалинской области завершились проверки корпусов, где постоянно проживают студенты, на предмет исправности электросетей и бытовых приборов. Данная работа проводилась по поручению губернатора в связи с гибелью студентов от удара током в общежитии Сахалинского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего с 29 марта было проинспектировано 15 общежитий техникумов и колледжей.

По словам министра образования области Анастасии Киктевой, по итогам внеплановых проверок 14 объектов полностью соответствуют нормам противопожарной безопасности. Однако есть замечания к нескольким неработающим душевым кабинам в общежитии политехнического центра № 1 в Александровске-Сахалинском. Их обещают отремонтировать в июле.

- При сдаче наших учреждений к новому учебному году все обязательно проверят снова, - подытожила Киктева.

В пресс-службе отмечают, что предыдущая проверка в учреждениях среднего профессионального образования проводилась перед началом учебного года. По заключению госпожнадзора все они были приняты без замечаний.

В настоящее время в образовательных учреждениях проходит внеплановый инструктаж для сотрудников и обучающихся.

Напомним, двое учащихся Сахалинского госуниверситета погибли 26 марта. Один из них принимал душ, когда получил удар током от водонагревателя, второй попытался спасти его и тоже погиб. Им было 18 и 19 лет.

После трагедии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В рамках расследования данного дела арестован директор Департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса СахГУ. Ему предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, двум и более лицам.

Всех студентов с общежития временно разместили в южно-сахалинском Доме ветеранов и в общежитиях областных колледжей.

Губернатор распорядился перечислить семьям погибших парней по 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства Сахалинской области.

В жилых корпусах университета до конца этого семестра планируют сделать ремонт. Чтобы уложиться в сроки, в учебном заведении был введен режим чрезвычайной ситуации.