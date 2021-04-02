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02.04.2021 18:59
Рубрика: Происшествия

Адвокат историка Соколова будет защищать семью нефролога Земченкова

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Адвокат Александр Почуев. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Адвокат Александр Почуев. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Адвокат Александр Почуев. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Адвокат историка Олега Соколова стал представлять интересы семьи главного нефролога Петербурга Александра Земченкова. Напомним, доктора обвиняют в том, что он убил и расчленил свою супругу.

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Сам адвокат Александр Почуев заявил, что представляет интересы Геннадия Кононова, отца Ирины Земченковой. До последнего времени женщина считалась пропавшей без вести, недавно через суд она была признана погибшей.

Почуев распространил обращение для СМИ, в котором заявил, что семья пропавшей женщины в конце прошлого года обратилась в СК в ожидании, что удастся пролить свет на ее судьбу, но не ожидала, что ее супруг окажется подозреваемым в убийстве.

"Версия причастности супруга Ирины Земченковой к ее исчезновению проверялась десятки раз и не находила подтверждения. Это полная неожиданность и трагедия для семьи", - говорится в обращении.

Напомним, решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Александр Земченков арестован на два месяца. У следствия есть основания полагать, что именно муж убил жену. Останки женщины не найдены, версия следствия строится, во-первых, на записях с камер видеонаблюдения. Кадров, где женщина в день исчезновения выходила бы из дома или шла по улице, так и не нашлось. Во-вторых, следствие основывается на показаниях самого доктора, данных с использованием полиграфа.

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Адвокат Почуев призывает общественность преждевременно не называть врача Земченкова виновным в смерти супруги.

Стоит отметить, что в поле зрения СМИ адвокат Почуев ранее попадал в связи с другим резонансным делом - он защищал историка Олега Соколова, которого признали виновным в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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