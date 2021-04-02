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02.04.2021 15:03
Рубрика: Легковые авто

Toyota и Tesla выпустят компактный кроссовер

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autoweek.nl Фото: www.autoweek.nl
Фото: www.autoweek.nl

Слухи о том, что Tesla ищет "союзников", ходили давно, и вот компании Илона Маска удалось найти партнёра в лице Toyota, об этом со ссылкой на издание Chosun пишет AutoWeek.

Фото: www.instagram.com/landcruiserupdates
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Tesla и Toyota выпустят компактный кроссовер на базе платформы e-TNGA японского производителя. Поле ответственности Tesla - силовая установка и программное обеспечение.

В ходе Battery Day в прошлом году Илон Маск сообщил, что новая модель с доступной ценой должна появиться в 2023 году, ожидаемый прайс - 25 000 долларов (1.9 млн рублей).

Особенно интересно новость о сотрудничестве Toyota и Tesla выглядит на фоне заявления Акио Тойода, возглавляющего японскую компанию: он назвал электрокары Tesla "рецептом", в то время как модели Toyota являются полноценным блюдом, приготовленным профессиональным шеф-поваром.

Позднее Тойода завил о чрезмерном хайпе вокруг электромобилей, распространение которых может стать катастрофой для Японии.

Фото: www.autoweek.nl
#Toyota #Tesla