У Volkswagen могут быть проблемы из-за шутки с Voltswagen

30 марта в Volkswagen of America сообщили о том, что подразделение переименуют в Voltswagen. При этом данная информация была поспешно удалена. Позже в компании заявили, что решили досрочно пошутить до всемирного дня смеха.

Исполнительный директор Volkswagen в США Скотт Кио даже успел взять на себя ответственность за розыгрыш с переименованием в Voltswagen.

Как отметил глава американского подразделения VW, из-за шутки компания привлекла к себе огромное внимание.

Помимо этого, дебют электрокроссовера ID.4 получил повышенный интерес. Также результатом маркетингового хода стал рост акций Volkswagen. Хотя после 1 апреля они вернулись, по сути, к прежним значениям.

Как считают аналитики США, опрошенные CNN Business, эта шутка грозит Volkswagen серьёзными проблемами. Ведь ситуация поставила немецкого автопроизводителя под угрозу нарушения закона США о ценных бумагах.

По мнению экспертов, новость можно считать за незаконную публикацию заведомо ложной информации, которая потенциально призвана ввести в заблуждение инвесторов и повлиять на стоимость акций. Это нарушение обязательно привлечет внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам. Дело может дойти и до судебных разбирательств со стороны инвесторов.