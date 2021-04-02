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02.04.2021 12:02
Рубрика: Легковые авто

В Сеть "слили" чертежи Toyota Land Cruiser 300. Не обошлось без русских

Текст: Константин Руссов
Фото: www.instagram.com/landcruiserupdates Фото: www.instagram.com/landcruiserupdates
Фото: www.instagram.com/landcruiserupdates

В профиле landcruiserupdates в Instagram появились чертежи следующего поколения Toyota Land Cruiser, которое имеет индекс 300. Судить по ним о дизайне внедорожника, конечно, сложно, но зато появились данные, подтверждающие информацию о двигателях.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Если верить чертежам (вполне возможно, что это фейк), то Land Cruiser 300 сохранит рельеф капота, который слегка изменит форму в местах сопряжения с крыльями - они будут новыми.

Решётка радиатора у новинки кажется крупнее, чем у нынешнего "двухсотого", а её нижний элемент будет "подпирать" фары. Задние фонари станут уже, но повлечёт ли это за собой изменение крышки багажника и других соприкасающихся с ними частей, пока непонятно.

Интересно, что на одном из слайдов, на котором показана схема сборки передней панели, в левом верхнем углу видна надпись "ка радиатора", которая косвенно указывает, что "слив" - снова дело рук российских "шпионов".

На схеме также указана размерность колёсных дисков, которые будут доступны для Land Cruiser 300: от 17 до 20 дюймов.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Список двигателей представлен бензиновыми V6 объёмом 4.0 литра (1GR) и турбированным V35A объёмом 3.5 литра. Почему в линейке не указан V8 на 4.6 литра понятно - его отправляют в отставку, но где дизель?

Ожидается, что в середине апреля будут известны цены и комплектации Toyota LC 300, в мае начнётся серийное производство, а к концу лета внедорожники начнут получать клиенты.

В России цена на Toyota Land Cruiser 200 начинается от 5 412 000 рублей.

Фото: www.instagram.com/landcruiserupdates
Фото: www.instagram.com/landcruiserupdates
#Toyota