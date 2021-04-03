Новости

Следствие требует запрета действий для блогера Била по делу о ДТП в Москве 13:21
Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Зоткиной 13:08
Умерла актриса Нина Зоткина 12:55
В Петербурге почтят память погибших в теракте в метро 12:24
Вышел трейлер полнометражного мультфильма "Кощей. Начало" 12:17
Оперштаб: Еще 1151 пациент вылечился от коронавируса в Москве 12:07
Лыжница Шимолина отрицает, что бежала марафон в форме сборной Норвегии 12:06
В Госдуме оценили заявление Киева об отработке сценария войны с Россией 11:57
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12 11:49
В каких регионах в апреле можно найти работу с зарплатой от 200 тысяч рублей 11:45
Вяльбе обвинила лыжницу Шимолину в выходе на марафон в норвежской форме 11:40
Кабмин одобрил продление соглашения между РФ и США о сотрудничестве в космосе 11:28
Порье подписал контракт на бой с Макгрегором 11:08
Истомина выиграла масс-старт на чемпионате России лыжным гонкам 11:02
В Брюсселе задержали 100 человек из-за первоапрельской шутки 10:13
Сбербанк опроверг выводы о начале третьей волны коронавируса 09:56
Стало известно имя напавшего на Капитолий 09:06
"СберИндекс" спрогнозировал начало третьей волны COVID-19 в апреле 08:45
Глава РАН объяснил, почему пожилым людям надо привиться от COVID-19 08:36
В Татарстане и Чувашии подготовились к началу строительства М-12 08:23
Онколог указал на главные признаки предракового состояния 08:02
Гол Орлова в овертайме принес "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси" 07:42
Усман Нурмагомедов одержал первую победу в Bellator 07:27
В Росавиации рассказали о росте цен на авиабилеты 07:07
Обломок ракеты Falcon 9 упал на ферму в США 06:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
03.04.2021 13:21
Рубрика: Происшествия

Следствие требует запрета действий для блогера Била по делу о ДТП в Москве

Текст: Иван Егоров

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Эдуарду Билю в виде запрета определенных действий. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева Москвы. Эдуард Биль - это настоящее имя и фамилия блогера Эдварда Била, "прославившегося" своими скандальными пранками, которые он выкладывал в YouTube.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Появилось видео допроса блогера Била после массовой аварии в Москве

В четверг днем на Смоленской площади водитель Audi на большой скорости выехал на встречную полосу Садового кольца, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала женщина, которая была за рулем Volkswagen. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ - нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным столичного департамента транспорта, спровоцировавший ДТП автомобиль ездил по подложным номерам. С начала года на Audi было совершено более 400 превышений скорости, начиная от 20 км/ч и заканчивая превышением в городе более чем на 100 километров в час. Все это было зафиксировали камерами, но штрафы никуда не приходили, потому что машина была снята с учета еще в январе. Почему ГИБДД не поймала и не остановила опасного лихача за эти три месяца, пока он сам не вылетел на встречку, - большой вопрос. На него, по всей видимости, в ближайшее время ответит прокуратура Москвы, которая начала соответствующую проверку.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Тверской суд Москвы

Главное сегодня

Кабмин одобрил продление соглашения между РФ и США о сотрудничестве в космосе
Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько
В Bloomberg отметили восстановление экономики России
Украина впервые за 8 месяцев нанесла артиллерийский удар по ЛНР
Сбербанк опроверг выводы о начале третьей волны коронавируса
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал