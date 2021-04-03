Следствие требует запрета действий для блогера Била по делу о ДТП в Москве

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Эдуарду Билю в виде запрета определенных действий. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева Москвы. Эдуард Биль - это настоящее имя и фамилия блогера Эдварда Била, "прославившегося" своими скандальными пранками, которые он выкладывал в YouTube.

В четверг днем на Смоленской площади водитель Audi на большой скорости выехал на встречную полосу Садового кольца, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала женщина, которая была за рулем Volkswagen. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ - нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным столичного департамента транспорта, спровоцировавший ДТП автомобиль ездил по подложным номерам. С начала года на Audi было совершено более 400 превышений скорости, начиная от 20 км/ч и заканчивая превышением в городе более чем на 100 километров в час. Все это было зафиксировали камерами, но штрафы никуда не приходили, потому что машина была снята с учета еще в январе. Почему ГИБДД не поймала и не остановила опасного лихача за эти три месяца, пока он сам не вылетел на встречку, - большой вопрос. На него, по всей видимости, в ближайшее время ответит прокуратура Москвы, которая начала соответствующую проверку.