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05.04.2021 11:11
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Sportage: салон кроссовера полностью преобразится

Текст: Валерий Карташов

Недавно был рассекречен дизайн задней части Kia Sportage пятого поколения. "Корма" стилистически схожа с электрическим EV6.

Фото: Пресс-служба Kia
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Похоже, что и салон кроссовера будет частично перекликаться с кросс-хэтчбеком. На канале Youtube ShotSpy появилось видео о перспективном Kia Sportage, в котором демонстрируется часть интерьера модели.

Судя по снимку, Kia Sportage сможет похвастать абсолютно новым внутренним убранством с дефлекторами обдува необычной формы, фирменным рулевым колесом, широким дисплеем комбинации приборов и мультимедийной системы. Салон автомобиля также должен получить селектор трансмиссии в виде шайбы и климатическую установку с кнопками сенсорного экрана.

По предварительным данным, Kia Sportage следующей генерации базируется на платформе Hyundai Tucson. Планируется как стандартный вариант с короткой колёсной базой, так и версия с удлинённой колёсной базой.

Новый Kia Sportage могут оснастить 2,0-литровым двигателем и 1,6-литровым турбомотором с гибридной силовой установкой.

Серийное производство запланировано на июнь текущего года. Не исключено, что сроки запуска снова сместят.

#Kia